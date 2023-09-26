Телепул продолжает разваливаться

В начале сезона клубы УПЛ пытались еще раз создать единый телепул, где будут транслироваться все матчи чемпионата Украины. Впрочем эта идея снова потерпела неудачу.

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Львиная доля команд (12) подписалась под предложением от платформы Megogo, предлагавшей первые 6-7 туров УПЛ показывать бесплатно на всех доступных ОТТ-платформах. После этого ресурс обещал платную трансляцию матчей.

Верес против Megogo

При этом платформа ничего не платит клубам, а сами они еще и должны заниматься организацией трансляций и тратить средства на оборудование. Еще в начале сезона из этого пула вышел Минай, присоединившийся к Руху и показывающий свои домашние игры на ютуб-канале "УПЛ ТБ".

Теперь о выходе из пула Megogo объявил ровенский Верес. Детальнее о причинах такого шага рассказал президент клуба Иван Надеин.

Что предлагает Megogo – мы платим за трансляции, а они нас транслируют бесплатно, еще и на этом зарабатывают. Я считаю, это грабеж украинского футбола, а не какие-то большие лозунги. Megogo предлагает историю, которая мне просто непонятна. Мы дали им пробный период первых туров, они попросили еще два тура. Они просто фактически пользуются неосведомленностью клубов, невозможностью принять решение. Они получают бесплатный контент, на котором зарабатывают. Полагаю, это неправильно. Это не по-партнерски. Поэтому мы точно с Megogo не будем работать,

– заявил Надеин.

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Где смотреть матчи Вереса

Кубковую игру против Шахтера (0:3) ровенчане показывали на своем ютуб-канале Veres TV. Но доступна она была только для спонсоров канала, что стоило зрителям 35 гривен.

Иван Надеин рассказал о дальнейших планах Вереса по трансляциям домашних матчей чемпионата Украины. Президент клуба отметил, что он открыт для переговоров с ютуб-каналом "УПЛ ТБ", где свои игры показывают Рух и Минай.

Следующий матч с ЛНЗ будем также транслировать на ютуб-канале Veres TV. У нас пока нет других вариантов, где его транслировать. Мне даже больше нравится концепция "УПЛ ТБ", которой занимается Рух. Они транслируют сами владельцы канала, они набивают свою аудиторию, также приглашают другие клубы. Это логичнее. Мы открыты в "УПЛ ТВ", если клубы найдут какое-нибудь свое решение. Пока мы идем по своему пути. Пока это Veres TV, пробуем этот путь, но всегда открыты для объединения и диалога. Но не c Megogo,

– финализовал президент Вереса.

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Телевизионная география УПЛ

Напомним, что Рух и Минай показывают домашние матчи не только на ютуб-канале "УПЛ ТБ", но и на телеканале Спорт 1 и региональных каналах Суспільного. Таким образом, в телепуле Megogo осталось 10 из 16 команд элитного дивизиона:

Шахтер

Ворскла

Кривбасс

Черноморец

Александрия

Металлист 1925

Колос

Полесье

ЛНЗ

Оболонь

Еще три клуба – Динамо, Заря и Днепр-1 – отдали свои телеправа телехолдингу "1+1 Media". Их игры транслируют каналы "УНИАН" и "2+2", а также ютуб-канал FootballHub.