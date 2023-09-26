Телепул продовжує розвалюватися

На початку сезону клуби УПЛ намагались вкотре створити єдиний телепул, де будуть транслюватися всі матчі чемпіонату України. Втім ця ідея знову зазнала невдачі.

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Левова частка команд (12) підписались під пропозицією від платформи Megogo, яка пропонувала перші 6-7 турів УПЛ показувати безкоштовно на всіх доступних ОТТ-платформах. Після цього ж ресурс обіцяв платну трансляцію матчів.

Верес проти Megogo

При цьому платформа нічого не платить клубам, а самі вони ще і мають самі займатись організацією трансляцій та витрачати кошти на обладнання. Ще на початку сезону із цього пулу вийшов Минай, який доєднався до Руха і показує свої домашні ігри на ютуб-каналі "УПЛ ТБ".

Тепер про вихід із пулу Megogo оголосив рівненський Верес. Детальніше про причини такого кроку розповів президент клубу Іван Надєїн.

Що нам пропонує Megogo – ми платимо за трансляції, а вони нас транслюють безплатно, ще й на цьому заробляють. Я вважаю, це грабіж українського футболу, а не якісь там великі лозунги. Megogo пропонує історію, яка мені просто незрозуміла. Ми дали їм пробний період перших турів, вони попросили ще два тури. Вони просто фактично користуються необізнаністю клубів, неможливістю прийняти якесь рішення. Вони отримують безплатний контент, на якому заробляють. Вважаю, це неправильно. Це не по-партнерськи. Тому ми точно з Megogo не працюватимемо,

– заявив Надєїн.

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Де дивитись матчі Вереса

Кубкову гру проти Шахтаря (0:3) рівненці показували на своєму ютуб-каналі Veres TV. Але доступна вона була лише для спонсорів каналу, це коштувало глядачам 35 гривень.

Іван Надєїн розповів про подальші плани Вереса щодо трансляцій домашніх матчів чемпіонату України. Президент клубу зазначив, що він відкритий до перемовин з ютуб-каналом "УПЛ ТБ", де свої ігри показують Рух та Минай.

Наступний матч з ЛНЗ також транслюватимемо на ютуб-каналі Veres TV. У нас просто поки немає інших варіантів, де його транслювати. Мені навіть більше подобається концепція "УПЛ ТБ", якою займається Рух. Вони транслюють, самі власники каналу, вони набивають свою аудиторію, також запрошують інші клуби. Це логічніше. Ми відкриті до "УПЛ ТБ", якщо клуби знайдуть якесь своє рішення. Поки ми йдемо своїм шляхом. Поки це Veres TV, пробуємо цей шлях, але завжди відкриті до об’єднання та діалогу. Але не з Megogo,

– фіналізував президент Вереса.

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Телевізійна географія УПЛ

Нагадаємо, що Рух та Минай показують домашні матчі не лише на ютуб-каналі "УПЛ ТБ", а ще і на телеканалі Спорт 1 та регіональних каналах Суспільного. Таким чином, у телепулі Megogo залишилось 10 із 16-ти команд елітного дивізіону:

Шахтар

Ворскла

Кривбас

Чорноморець

Олександрія

Металіст 1925

Колос

Полісся

ЛНЗ

Оболонь

Ще три клуби – Динамо, Зоря та Дніпро-1 – віддали свої телеправа телехолдингу "1+1 Media". Їх ігри транслюють канали "УНІАН" та "2+2", а також ютуб-канал FootballHub.