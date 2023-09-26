Вереск – Шахтер 0:3

Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1.

На этой неделе в Кубке Украины 2023-2024 проходят матчи 1/8 финала. В стартовой игре раунда Движение уступило Александрии из-за автогол капитана на последней минуте, пишет 24 канал.

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Во втором матче вторника Верес принимал действующего чемпиона и лидера УПЛ Шахтер. Команда Сергея Лавриненко в этом сезоне уже отобрала у дончан очки в чемпионате (1:1), а игра запомнилась скандальным голом Матвиенко.

Несмотря на напряженный календарь, Патрик ван Леувен выставил на кубковый матч близкий к основе состав. Из игроков ротации место в основе получили Чигринский и Мироши, в то время как других лидеров коуч решил не беречь.

Игра ожидаемо прошла под диктовку "горняков", но сломить оборону Вереса вышло только в середине второго тайма. Счет открыл Кащук, после паса Бондаренко с острого угла поразил ворота.

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А через три минуты отличился и сам Артем, который парашютом с левого фланга опрокинул Когута. Финальную точку в компенсированное время поставил Очеретько. Олег запер прострел от Сикана. Таким образом, Шахтер выходит в 1/4 финала и в положительном настроении готовится к субботней игре против Ворсклы.