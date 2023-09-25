В чемпионате Украины завершился 8 тур УПЛ сезона 2023-2024. Уикенд получился довольно результативным, команды забили 23 гола в восьми встречах.

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При этом среди этих голов было немало красавцев, заслуживающих внимания футбольных эстетов. 24 канал предлагает свою пятерку лучших мячей тура.

5. Андрей Ярмоленко (ЛНЗ – Динамо)

Капитан сборной Украины оформил уже четвертый гол этого сезона. В Черкассах вингер отозвался на разрезающую передачу от Бражка, качнул защитника ЛНЗ и точно пробил в угол ворот Пенькова. Для Андрея это уже 103-й гол в чемпионатах Украины.

Видео гола Ярмоленко – с 08:07:

4. Орест Кузик (Александрия – Черноморец)

Одесситы уничтожили на выезде команду Ротаня и один из голов провел именно питомец Динамо. Брагару запустил Кузика в штрафную "аграриев", тот мастерски убрал оппонента и точно пробил по воротам.

Видео гола Кузика – с 04:19:

3. Артем Смоляков (Полесье – Минай)

Житомирскому клубу нелегко дался матч против гостей из Закарпатья, но начал камбек хозяев красивый гол Смолякова. Комбинация напомнила пляжный футбол – Ариэльсон "черпачком" забросил мяч на Артема и тот в таком же стиле опрокинул Бандуру.

Видео гола Смолякова – с 08:01:

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2. Владимир Бражко (ЛНЗ – Динамо)

Перед ассистом на Ярмоленко хавбек киевлян отличился невероятным голом в воротах новичка УПЛ. Владимиру удался бильярдный выстрел метров с 35 в нижний угол ворот соперника. Кипер явно был не готов к такому решению Бражко.

Видео гола Бражка – с 00:42:

1. Богдан Слюбик (Рух – Шахтер)

Конкурировать с голом Бражка может разве что пушка от защитника Руха. Под занавес матча с Шахтером Слюбик отважился на дальний выстрел в ближнюю девятку, чем застал Ризныка врасплох. Этот гол спас львовян от поражения.

Видео гола Слюбика – с 11:43: