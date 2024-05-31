Ожидалось, что эта битва будет иметь статус титульной за полноценный чемпионский пояс IBF. Это бы означало, что Александр Усик потеряет звание абсолюта.

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Останется ли пояс IBF в Усика

Однако команда украинского боксера обратилась к IBF с просьбой сделать исключение из правила, чтобы сохранить пояс, ведь времени на его защиту в Усика не было. Поэтому до последнего сохранялась интрига, изменится ли чемпион мира по версии IBF в ночь с 1 на 2 июня.

Боксерская организация рассмотрела этот запрос и приняла промежуточное решение. Она решила, что бой между Филиппом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа состоится за временный титул IBF в хевивейте.

Поэтому Александр Усик пока сохраняет звание абсолютного чемпиона мира, но победитель боя Хргович – Дюбуа может быть переведен в статус полноценного чемпиона в ближайшие месяцы. Окончательное решение об этом IBF еще не приняла.

К слову. Филип Хргович является обязательным претендентом на титул IBF. Накануне он раскритиковал Александра Усика за то, что в течение последних трех лет ждет полноценную чемпионскую битву, но так ее и не получил.

Напомним, что украинский боксер проведет реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря, поэтому пояс IBF имеет большое значение для статусности этого поединка, который может стать еще одной битвой за абсолют.