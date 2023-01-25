Воспитанник Шахтера и Динамо усилил состав "львов": у новичка есть еврокубковый опыт

Львовские Карпаты подписали очередного опытного футболиста. Новичком команды Тлумака стал фланговый защитник Тарас Сакив.

Львовские Карпаты планируют выйти в украинскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Для выполнения этой цели "львы" проводят мощную трансферную компанию.

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Очередным новичком команды стал левый защитник Тарас Сакив. Футболист подписал соглашение сроком на полтора года. За Карпаты Сакив будет играть под 44-м номером.

Сакив: Задача Карпат – выйти в УПЛ

Честно говоря, было очень приятно, когда главный тренер Карпат Андрей Тлумак позвонил по телефону мне и предложил стать частью такого большого клуба, как Карпаты. Я без колебаний принял положительное решение и счастлив присоединиться к зелено-белой семье. Каждый футболист стремится играть в украинской Премьер-лиге. У Карпат есть четкая задача – выйти в УПЛ, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы ее выполнить. Болельщики "львов" – это дополнительный стимул получать зачетные баллы в каждом матче и радовать наших фанатов победами,

– сказал на презентации Сакив.

Карьера Тараса Сакива

Тарас Сакив родился в Ивано-Франковской области. Футбольное образование получал в Энергетике Бурштын, а также в системе Шахтера и Динамо.

На уровне украинской Премьер-лиги играл за Ворсклу, Рух, Колос, Ингулец. 25-летний защитник имеет опыт выступлений в еврокубках. В сезоне 2018/19 Сакив сыграл два матча за ворсклян в Лиге Европы, а в сезоне 2021/22 в составе Колоса провел матч в Лиге конференций.

В нынешнем сезоне Сакив сыграл 12 матчей в УПЛ и отличился 1 результативной передачей. Трансферная стоимость фулбека составляет 400 тысяч евро.