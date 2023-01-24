Николай Матвиенко согласовал личный контракт с Брайтоном на 5 лет. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скир.

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Еще один возможный переход

Вроде бы английский клуб готов отдать за защитника Шахтера 20 миллионов евро. Любопытно. дадут ли "горняки" согласие на такой трансфер, ведь раньше в СМИ фигурировала информация о желаемых 25 миллионах за Николая.

Переход 26-летнего центрбека может стать вторым по заработку трансфером межсезонья-2022/2023 для Шахтера. Но к 100-миллионному переходу Михаила Мудрика в Челси как к небу.

Интересно, что приобретением Матвиенко лично заинтересован главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, который в течение мая 2021 - июля 2020 возглавлял донецкий Шахтер. Итальянский специалист продолжал сотрудничать с украинским грандом, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину. Де Дзерби заблаговременно покинул "горняков".

Потенциально новый клуб Матвиенко идет на высоком 6 месте в АПЛ. За 19 сыгранных матчей "чайки" набрали 31 очко.

Любопытно! В сезоне-2022/2023 Матвиенко провел в футболке Шахтера 19 поединков, в которых не отличился результативными действиями. Контракт Николая Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Матвиенко приписывали интерес со стороны Эвертона и Аякса.

Главное о карьере Николая Матвиенко