Там еще много вопросов, – промоутер о бое Беринчика – Лобов
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик стремится провести следующий бой на голых кулаках против Артема Лобова. Промоутер украинца, Александр Красюк рассказал, на каком этапе находится потенциальный бой.
Источник:XSPORT
Это его судьба и его карьера
Красюк подтвердил, что Беринчик говорил с ним о бое против Лобова. Промоутер Дениса не против поединка.
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"Я слышал об этом, у них шли какие-то разговоры. Беринчик со мной говорил на эту тему, спросил не против ли я, а чего я могу быть против, это его судьба и его карьера, не могу же я ему запретить, хочет пусть бьется", – сказал Красюк.
Вместе с тем, промоутер заявил, что сейчас есть много вопросов относительно поединка. В частности, в какой весовой категории пройдет бой.
Но там еще много вопросов, в каком весе будет бой, гонорары, когда произойдет. Больше сказать ничего не могу, так как не участвовал ни в разговорах, ни в переговорах на эту тему,
– отметил Красюк.
Беринчик – Лобов: главное о возможном бое
- Украинский боксер 21 марта провел успешную защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO. Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову. Лобов принял вызов.
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