Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик стремится провести следующий бой на голых кулаках против Артема Лобова. Промоутер украинца, Александр Красюк рассказал, на каком этапе находится потенциальный бой.

Это его судьба и его карьера

Красюк подтвердил, что Беринчик говорил с ним о бое против Лобова. Промоутер Дениса не против поединка.

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"Я слышал об этом, у них шли какие-то разговоры. Беринчик со мной говорил на эту тему, спросил не против ли я, а чего я могу быть против, это его судьба и его карьера, не могу же я ему запретить, хочет пусть бьется", – сказал Красюк.

Вместе с тем, промоутер заявил, что сейчас есть много вопросов относительно поединка. В частности, в какой весовой категории пройдет бой.

Но там еще много вопросов, в каком весе будет бой, гонорары, когда произойдет. Больше сказать ничего не могу, так как не участвовал ни в разговорах, ни в переговорах на эту тему,

– отметил Красюк.

Беринчик – Лобов: главное о возможном бое