Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на прошлой неделе в главном бою вечера бокса в ТРЦ "Терминал" в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе .

После поединка украинец бросил вызов бывшему бойцу UFC Артему Лобову на бой на голых кулаках, а тот сразу же принял предложение Беринчика.

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Теперь же Денис объяснил, почему решил драться на голых кулаках.

Прошел очередной поединок, который сделал мой рекорд 15-0 еще более привлекательным. Но этот рекорд в десятки раз меньше моего настоящего рекорда бойца! Да, именно бойца. Так как я бьюсь всю свою жизнь. Мой рекорд уличных боев на кулаках – более 500 побед. Я дрался по пять раз в день,

– сказал он.

"Я много думал о ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно окунуться в него и параллельно не вылезать из боксерского движа. Ближайший для меня вид популярных единоборств – это кулачный бой! А так как Артем Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним", – написал олимпийский призер.

Что известно о бое Беринчик – Лобов