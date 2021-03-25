Український боксер легкої ваги Денис Берінчик прагне провести наступний бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Промоутер українця, Олександр Красюк, розповів, на якому етапі перебуває потенційний бій.

Це його доля і його кар'єра

Красюк підтвердив, що Берінчик говорив з ним про бій проти Лобова. Промоутер Дениса немає нічого проти поєдинку.

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"Я чув про це, у них йшли якісь розмови. Берінчик зі мною говорив на цю тему, запитав чи не проти я, а чого я можу бути проти, це його доля і його кар'єра, не можу ж я йому заборонити, хоче нехай б'ється", – сказав Красюк.

Разом з тим, промоутер заявив, що наразі є багато питань щодо поєдинку. Зокрема, в якій ваговій категорії відбудеться бій.

Але там ще багато питань, у якій вазі буде бій, які гонорари, коли відбудеться. Більше сказати нічого не можу, тому що не брав участь ні в розмовах, ні в переговорах на цю тему,

– зазначив Красюк.

Берінчик – Лобов: головне про можливий бій