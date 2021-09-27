Такого не было при Шевченко, – Суркис резко высказался о Петракове в сборной Украины
Источник:Великий футбол
Президент Динамо Игорь Суркис высказался о конфликте тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и полузащитником Русланом Малиновским.
Суркису не понравилось, что Петраков публично раскритиковал Александра Караваева после матча с Казахстаном (2:2).
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Я считаю, что последние матчи сборной получились провальными. Так, с Францией сыграли успешно (1:1), но не взяли очки там, где должны были брать – в Казахстане. Причем в этом сразу обвинили моих футболистов, которые должны вернуться в расположение клуба. Виноваты? Тогда не приглашайте их в сборную! Такого не было при Шевченко,
– сказал Суркис.
По его мнению, если футболист не готов, то тренер не ставит его в состав или не включает в заявку. Не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива: "В этом заключается мудрость тренера. Сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты все это видят".
"У меня было много разных разговоров со своими футболистами, но это все решалось внутри коллектива. А когда моего основного игрока оскорбляют публично в прессе... Как его приводить в чувство, как его приводить в порядок? Мы с Петраковым примерно одного возраста, я бы ему посоветовал не выносить мусор из хаты. Малиновский – ведущий футболист. Надо находить с ним общий язык", – подытожил Суркис.
Конфликт Петракова с футболистами
- Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Футболист и тренер имели конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.
- Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться. Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.
- В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тымчик.