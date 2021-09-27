Суркису не понравилось, что Петраков публично раскритиковал Александра Караваева после матча с Казахстаном (2:2).

Смотрите также Петраков не планировал вызывать Караваева в сборную Украины, – журналист

Я считаю, что последние матчи сборной получились провальными. Так, с Францией сыграли успешно (1:1), но не взяли очки там, где должны были брать – в Казахстане. Причем в этом сразу обвинили моих футболистов, которые должны вернуться в расположение клуба. Виноваты? Тогда не приглашайте их в сборную! Такого не было при Шевченко,

– сказал Суркис.

По его мнению, если футболист не готов, то тренер не ставит его в состав или не включает в заявку. Не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива: "В этом заключается мудрость тренера. Сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты все это видят".

"У меня было много разных разговоров со своими футболистами, но это все решалось внутри коллектива. А когда моего основного игрока оскорбляют публично в прессе... Как его приводить в чувство, как его приводить в порядок? Мы с Петраковым примерно одного возраста, я бы ему посоветовал не выносить мусор из хаты. Малиновский – ведущий футболист. Надо находить с ним общий язык", – подытожил Суркис.

Конфликт Петракова с футболистами