Суркісу не сподобалося, що Петраков публічно розкритикував Олександра Караваєва після матчу з Казахстаном (2:2).

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Я вважаю, що останні матчі збірної вийшли провальними. Так, з Францією зіграли успішно (1:1), але не взяли очки там, де повинні були брати – в Казахстані. Причому в цьому відразу звинуватили моїх футболістів, які повинні повернутися в розташування клубу. Винні? Тоді не запрошуйте їх у збірну! Такого не було при Шевченку,

– сказав Суркіс.

На його думку, якщо футболіст не готовий, то тренер не ставить його в склад або не включає в заявку. Не треба виносити на люди те, що повинно бути всередині колективу: "У цьому полягає мудрість тренера. Сьогодні образили Караваєва, а завтра можуть образити будь-якого іншого. Футболісти все це бачать".

"У мене було багато різних розмов зі своїми футболістами, але це все вирішувалося всередині колективу. А коли мого основного гравця ображають публічно в пресі... Як його приводити до тями, як його приводити в порядок? Ми з Петракова приблизно одного віку, я б йому порадив не виносити сміття з хати. Маліновський – провідний футболіст. Треба знаходити з ним спільну мову", – підсумував Суркіс.

Конфлікт Петракова з футболістами