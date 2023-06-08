Мог быть украинцем: экс-звезда Шахтера примерил футболку сборной Украины – мощное фото
Источник:инстаграмм Тайсона
Бывший лидер донецкого Шахтера Тайсон поддержал нашу страну и сборную Украины в преддверии матча против Германии. Сердце бразильского футболиста навсегда из Украины.
8 июня Тайсон выложил фотографию в своих соцсетях, где примерил старую футболку сборной Украины с 20-м номером. Таким образом бразильский футболист решил показать, что и дальше помнит, где провел львиную часть своей карьеры.
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Так же надел сине-желтую футболку
Бывший футболист донецкого Шахтера не стал ничего выдумывать, а просто подписал на фото "Украина", но на английском.
Тайсон надел футболку сборной Украины / Фото из инстаграмма футболиста
Мы точно знаем, за кого будет болеть Тайсон в ближайшем товарищеском матче "сине-желтых" против Германии, который состоится 12 июня в Бремене.
Тайсон мог стать украинцем
- В конце лета 2010 Тайсон впервые покинул родную Бразилию и переехал выступать в Украину за харьковский Металлист.
- За харьковчан бразилец поиграл три года и перебрался в Шахтер. За Металлист Тайсон отыграл 83 матча, в которых отличился 20 голами и 26 ассистами.
- В футболке "горняков" Тайсон играл в течение 8 лет – до середины апреля 2021 года. За это долгое время бразилец провел за дончан 299 поединков (больше всего в карьере за один клуб) – 55 мячей и 78 голевых передач.
- 16 апреля 2021-го вернулся в родную Бразилию, став футболистом Интернасьонала.
- В 2014 году Тайсон мог стать украинцем. Он вместе с другими украинскими футболистами пел гимн нашей страны. Но в 2016 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Бразилии. В той игре против Колумбии провел на поле всего 5 минут. Свой первый гол забил в 2017 году в ворота Австралии.