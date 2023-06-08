8 июня Тайсон выложил фотографию в своих соцсетях, где примерил старую футболку сборной Украины с 20-м номером. Таким образом бразильский футболист решил показать, что и дальше помнит, где провел львиную часть своей карьеры.

Вот так Победивший за Барселону эксзащитник Шахтера может продолжить карьеру в Украине

Так же надел сине-желтую футболку

Бывший футболист донецкого Шахтера не стал ничего выдумывать, а просто подписал на фото "Украина", но на английском.



Тайсон надел футболку сборной Украины / Фото из инстаграмма футболиста

Мы точно знаем, за кого будет болеть Тайсон в ближайшем товарищеском матче "сине-желтых" против Германии, который состоится 12 июня в Бремене.

Тайсон мог стать украинцем