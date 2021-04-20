Не изменил мечте
Спортивный журналист Игорь Цыганык откровенно рассказал, почему Тайсон отказался играть за украинскую сборную. Бразилец решил не изменять футбольной мечте.
Интересно Тайсон официально покинул Шахтер
Большую роль в этом сыграл легендарный тренер Тите, который в 2016 году возглавил национальную команду Бразилии. Наставник видел талант легионера Шахтера и уже осенью впервые вызвал Тайсона в сборную: "Тайсон действительно мог играть за сборную Украины. Он был близок к тому, чтобы играть за нашу национальную команду. Если бы в свое время сборную Бразилии возглавил не Тите, который видел талант Тайсона, знавшего его с юных лет, то этот футболист играл бы за сборную Украины".
По словам представителя СМИ, в сложном выборе между Украиной и Бразилией Тайсон отдал предпочтение родной стране.
Когда встал выбор между Украиной и Бразилией, Тайсон сказал: "Меня не поймут. Для каждого бразильца это мечта – играть за национальную команду. Мы можем не играть в клубах, но должны играть за сборную. Это сердце Бразилии,
– признался Цыганык.
К слову, за нашу сборную уже выступает натурализованный бразилец Жуниор Мораес, выступающий за донецкий Шахтер. Футболист взял украинское гражданство 15 марта 2019 года.
Карьера Тайсона в сборной Бразилии
В 2014 году бразилец мог стать украинцем. Тайсон с украинскими футболистами "горняков" пел гимн Украины, который традиционно звучит перед началом матчей в УПЛ.
В 2016 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Бразилии. 13 июня 2017 года вышел на замену вместо бывшего одноклубника Дугласа Косты на 58-й минуте и отметился дебютным голом за бразильцев. Через два года имел в своем активе 6 встреч в футболке национальной команды и был включен в ее заявки для участия в прошлогоднем чемпионате мира, но не провел ни одного матча.
- Недавно футболист вернулся в родной Интернасьонал, который воспитал Тайсона. Шахтеру атакующий полузащитник отдал почти 8 лет своей карьеры. За это время игрок выходил на поле в 299 поединках, в которых наколотил 55 голов.
- Тайсон стал единственным бразильцем, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории "горняков" по количеству матчей. С осени 2017 года легионер из Бразилии в течение двух лет был капитаном команды.
- Он шесть раз становился чемпионом Украины в составе дончан. Еще пять раз выигрывал Кубок Украины и четыре раза – Суперкубок страны.