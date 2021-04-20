По словам представителя СМИ, в сложном выборе между Украиной и Бразилией Тайсон отдал предпочтение родной стране.

Большую роль в этом сыграл легендарный тренер Тите, который в 2016 году возглавил национальную команду Бразилии. Наставник видел талант легионера Шахтера и уже осенью впервые вызвал Тайсона в сборную: "Тайсон действительно мог играть за сборную Украины. Он был близок к тому, чтобы играть за нашу национальную команду. Если бы в свое время сборную Бразилии возглавил не Тите, который видел талант Тайсона, знавшего его с юных лет, то этот футболист играл бы за сборную Украины".

Когда встал выбор между Украиной и Бразилией, Тайсон сказал: "Меня не поймут. Для каждого бразильца это мечта – играть за национальную команду. Мы можем не играть в клубах, но должны играть за сборную. Это сердце Бразилии,

– признался Цыганык.

К слову, за нашу сборную уже выступает натурализованный бразилец Жуниор Мораес, выступающий за донецкий Шахтер. Футболист взял украинское гражданство 15 марта 2019 года.

Карьера Тайсона в сборной Бразилии

В 2014 году бразилец мог стать украинцем. Тайсон с украинскими футболистами "горняков" пел гимн Украины, который традиционно звучит перед началом матчей в УПЛ.

В 2016 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Бразилии. 13 июня 2017 года вышел на замену вместо бывшего одноклубника Дугласа Косты на 58-й минуте и отметился дебютным голом за бразильцев. Через два года имел в своем активе 6 встреч в футболке национальной команды и был включен в ее заявки для участия в прошлогоднем чемпионате мира, но не провел ни одного матча.