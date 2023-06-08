В середине мая агент футболиста Александр Панков сообщил, что его клиент покинет греческий Ионикос. Теперь опытного 36-летнего защитника сватают сразу в несколько клубов.

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Три варианта для продолжения карьеры

У Дмитрия Чигринского есть три варианта продолжения карьеры – остаться в Греции, переехать играть в Азию или же вернуться в Украину.

Агент центрбека отметил, что Чигринским интересуются сразу два украинских клуба, но не стал называть эти команды. Дмитрий впервые за 7 лет может вернуться играть на Родину. В последний раз защитник выступал в украинском чемпионате еще в 2016 году в футболке Днепра. В свое время поиграл за УФК Львов, Шахтер и запорожский Металлург.

По данным Transfermarkt, Чигринский отмечен как нынешний футболист Ионикоса, с которым у него контракт до конца июня 2024 года.

Ионикос по итогам сезона-2022/2023 занял лишь 13 место (27 баллов) и вылетел из греческой Суперлиги 1. Меньше очков набрал только Левадиакос (26 пунктов).

В этом сезоне украинский защитник Ионикоса отыграл 26 матчей, в которых забил один гол. Напомним, что Чигринский выступал за Ионикос с сентября 2020 года. С момента перехода украинец провел за этот греческий клуб 53 матча (2 гола и 10 желтых карт).