Тайсон Фьюри споет песню ради людей с психическими расстройствами

Британский боксер продолжает подготовку к бою с Чисорой и при этом не забывает заниматься благотворительностью. Фьюри задался целью помочь мужчинам с проблемами с психикой.

Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году. Поэтому "Цыганский король" решил в третий раз боксировать с Дереком Чисорой.

Также, несмотря на свою эпатажную репутацию, Тайсон не забывает заниматься благотворительностью. Британец намерен выпустить свой дебютный музыкальный трек по сбору средств для организации Talk Club. Она помогает мужчинам с психическими расстройствами. Фьюри совершит кавер на трек Нила Даймонда "Sweet Caroline".

Ее релиз запланирован на ноябрь, вся прибыль от выпуска песни будет направлена в Talk Club. Тайсон отметил, что выбрал этот месяц из-за старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Он также надеется, что песня вдохновит сборную Англии на победу.

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Чисора вместо Усика: