Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.
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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году. Поэтому "Цыганский король" решил в третий раз боксировать с Дереком Чисорой.
Также, несмотря на свою эпатажную репутацию, Тайсон не забывает заниматься благотворительностью. Британец намерен выпустить свой дебютный музыкальный трек по сбору средств для организации Talk Club. Она помогает мужчинам с психическими расстройствами. Фьюри совершит кавер на трек Нила Даймонда "Sweet Caroline".
Ее релиз запланирован на ноябрь, вся прибыль от выпуска песни будет направлена в Talk Club. Тайсон отметил, что выбрал этот месяц из-за старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Он также надеется, что песня вдохновит сборную Англии на победу.
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Чисора вместо Усика:
- Напомним, что Усик мог стать следующим соперником Фьюри. Украинец повторно одолел Джошуа в августе этого года и защитил пояса WBA, WBO и IBF.
- Однако в 2022 году на ринг он уже не собирается выходить. Поэтому бою за абсолют придется подождать до 2023 года.
- Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- В декабре Фьюри сойдется в Лондоне с Чисорой. Бой пройдет на стадионе футбольного клуба Тоттенхэма.
- Для Дерека это будет уже третий поединок против Фьюри. Оба предыдущих (2011 и 2014) Дерек проиграл.