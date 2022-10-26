Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року. Тому "Циганський король" вирішив втретє боксувати із Дереком Чісорою.

Також попри свою епатажну репутацію Тайсон не забуває займатись благодійністю. Британець має намір випустити свій дебютний музичний трек для збору коштів для організації Talk Club. Вона допомагає чоловікам з психічними розладами. Ф'юрі зробить кавер на трек Ніла Даймонда "Sweet Caroline".

Її реліз запланований на листопад, весь прибуток від випуску пісні буде направлений у Talk Club. Тайсон відзначив, що обрав цей місяц через старт чемпіонату світу з футболу в Катарі. Він також сподівається, що пісня надихне збірну Англії на перемогу.

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Чісора замість Усика: