Большие новости неизбежны: "Цыганский король" анонсировал следующий поединок

Тайсон Фьюри наконец-то определился со своим следующим поединком. Эпатажный британец в присущем ему стиле призвал фанатов ждать хороших новостей.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал в Instagram видео, в котором анонсировал свой следующий бой. Вроде бы вот-вот должны объявить новый большой бой "Цыганского короля".

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Фьюри рассказал, что напряженно тренируется в зале и летом уже готов выйти на ринг.

Я надеюсь очень скоро анонсировать большое сражение. Следите за новостями. Я усердно работаю, я в зале. Я готов биться летом, наращиваю кубики, или, если речь идет обо мне, то жировые складки. Но, опять же, они помогли мне 33 раза подряд, так что на самом деле это не имеет значения. Оставайтесь на связи, большие новости неизбежны,

– заявил Фьюри.

Так что чемпион WBC планирует провести бой летом, чтобы хорошо подготовиться к мегафайту с Усиком, который, вероятно, состоится в декабре 2023 года.

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