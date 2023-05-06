Тайсон Фьюри не захотел выходить на ринг против Александра Усика и спорить за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Теперь промоутеры "Цыганского короля" занимаются поисками нового соперника.
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Фьюри нашли еще одного ветерана
Со-промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум назвал имя претендента на бой с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе. Арум возразил договоренности о бое с Энди Руисом, который поспешил объявить поединок против "Цыганского короля". На завершающей стадии находятся переговоры с обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем.
Является ли Энди Руис главным кандидатом на бой с Тайсоном Фьюри? На самом деле нет. Мы сосредоточены на этом китайском парне, победившем Джо Джойса. Мы попытаемся договориться в эти выходные,
– сказал Арум.
Напомним, что в предыдущем поединке Тайсон Фьюри одолел 39-летнего Дерека Чисору. Вероятный оппонент британца тоже далеко не юного возраста, но довольно опасен.
Что известно о возможном сопернике Фьюри
- Чжан Чжилей – первый номер среди китайских боксеров суперхтяжелой категории.
- Боксер на любительском уровне становился серебряным призером Олимпиады-2008, а также дважды завоевывал "бронзу" на чемпионате мира.
- На профессиональном ринге Чжилей дебютировал в августе 2014 года. Боксер одержал 25 побед и потерпел одно поражение от хорвата Филиппа Хрговича. Еще один бой, против Джерри Фореста, завершился вничью.
- В апреле этого года Чжан Чжилей создал сенсацию в боксерском мире, победив техническим нокаутом до сих пор непобежденного Джо Джойса.
- 39-летний супертяж не собирается останавливаться на достигнутом. Китайский ветеран довольно поздно вышел на топ-уровень, но мечтает стать полноценным чемпионом мира.