Тайсон Фьюри не захотел выходить на ринг против Александра Усика и спорить за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Теперь промоутеры "Цыганского короля" занимаются поисками нового соперника.

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Фьюри нашли еще одного ветерана

Со-промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум назвал имя претендента на бой с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе. Арум возразил договоренности о бое с Энди Руисом, который поспешил объявить поединок против "Цыганского короля". На завершающей стадии находятся переговоры с обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем.

Является ли Энди Руис главным кандидатом на бой с Тайсоном Фьюри? На самом деле нет. Мы сосредоточены на этом китайском парне, победившем Джо Джойса. Мы попытаемся договориться в эти выходные,

– сказал Арум.

Напомним, что в предыдущем поединке Тайсон Фьюри одолел 39-летнего Дерека Чисору. Вероятный оппонент британца тоже далеко не юного возраста, но довольно опасен.

Что известно о возможном сопернике Фьюри