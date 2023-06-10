Напыщенный "Цыганский король", при каждом случае подчеркивающий свое величие, не может найти себе достойного соперника. После упраздненного мегафайта за абсолют с Александром Усиком, британец еще не определился с предстоящим поединком, который желательно провести летом.

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Арум "накопал" новых соперников для "Жадного пуза"

На данный момент есть два новых претендента на бой с Фьюри. Об этом сообщил со-промоутер "Цыганского короля" Боб Арум.

Есть целый перечень возможных конкурентов. Нужно посмотреть на список претендентов по версиям разных организаций и выбрать одного. Есть этот парень, избивший Тони Йоку (Мартин Баколе или Карлос Такам – прим. 24 Канал). Это хорошая возможность. Есть Агит Кабаел. Он был бы хорошим соперником,

– отметил Арум.

По информации Арума, объявление соперника Фьюри состоится на следующей неделе.

Есть много хороших оппонентов, но этот вопрос будет решать Фрэнк и Джордж Уоррены вместе с Тайсоном. Я думаю, они сделают это в начале следующей недели,

– рассказал Арум.

Вероятные соперники Фьюри

Напомним, что "Цыганский король" не смог договориться о бое ни с одним топовым боксером супертяжелого дивизиона. В СМИ периодически появлялись фамилии Энди Руиса, сенсационного китайца Чжана Чжилия, экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, Джо Джойса. Сам Фьюри занимался поисками соперника в Австралии. Однако все попытки завершились ничем.