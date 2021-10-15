Тайсон Фьюри продает оскорбительные для Уайлдера фото
15 октября 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:vRINGe
Тайсону Фьюри оказалось мало победы нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером. Чемпион мира по версии WBC настолько не любит американца, что продолжил свои психологические игры.
Одно фото за 100 фунтов стерлингов
По данным СМИ, Тайсон Фьюри заработал за бой с Уайлдером более 30 миллионов долларов. Но "Цыганскому королю" этого оказалось мало.
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На сайте Фьюри выставлены на продажу подписанные фотографии моментов из боя против Уайлдера, где британец издевается над американцем.
Стоимость фотографий составляет почти 100 фунтов стерлингов.
Фьюри продает фото / Скриншот сайта Тайсона
- Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Уайлдера в 11 раунде. Во время поединка британец дважды побывал в нокдауне.
- 35-летнему американцу изрядно досталось от Тайсона: у него травмирована губа, сломана рука и палец.
- После поединка Фьюри подошел к Уайлдеру, но тот заявил, что не уважает Тайсона. Впоследствии в соцсетях Деонтей такой поздравил Фьюри.
- Между Тайсоном и Деонтеем это был третий бой. На счету Фьюри – две досрочные победы. Еще один бой завершился вничью.