Тайсон Фьюри продает оскорбительные для Уайлдера фото

Тайсону Фьюри оказалось мало победы нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером. Чемпион мира по версии WBC настолько не любит американца, что продолжил свои психологические игры.

Одно фото за 100 фунтов стерлингов

По данным СМИ, Тайсон Фьюри заработал за бой с Уайлдером более 30 миллионов долларов. Но "Цыганскому королю" этого оказалось мало.

Это интересно У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе

На сайте Фьюри выставлены на продажу подписанные фотографии моментов из боя против Уайлдера, где британец издевается над американцем.

Стоимость фотографий составляет почти 100 фунтов стерлингов.



Фьюри продает фото / Скриншот сайта Тайсона