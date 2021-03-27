Джошуа или Фьюри: менеджер рассказал, кто более сложный соперник для Усика
Украинский боксер Александр Усик один из немногих боксеров тяжелого веса, кто до сих пор не знает горечи поражений. Усик желает драться с сильнейшими боксерами, в частности - чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа.
Источник:ютуб-канал FightSpace
Фьюри был бы сложнее
Эгис Климас, менеджер 34-летнего украинского боксера, оценил шансы Усика в бою с Джошуа и Фьюри. В частности, он высказался о том, с каким соперником Усику будет сложнее.
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Думаю, Фьюри был бы сложнее. Благодаря габаритам, он давит своим весом,
– сказал Климас.
Усик уже в 2021 году может встретиться с Джошуа. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO, принадлежащий Джошуа.
Впрочем, Джошуа в следующем поединке планирует драться с Фьюри. Если Энтони и Тайсон не договорятся о бое, то Джошуа предстоит защищать титул против Усика. На кону будут все три пояса.
В то же время чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в свое время говорил, что его не интересует бой против Усика.
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