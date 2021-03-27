Украинский боксер Александр Усик один из немногих боксеров тяжелого веса, кто до сих пор не знает горечи поражений. Усик желает драться с сильнейшими боксерами, в частности - чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа.

Фьюри был бы сложнее

Эгис Климас, менеджер 34-летнего украинского боксера, оценил шансы Усика в бою с Джошуа и Фьюри. В частности, он высказался о том, с каким соперником Усику будет сложнее.

Примечательно Джошуа обязан драться с Усиком, – промоутер назвал условие боя

Думаю, Фьюри был бы сложнее. Благодаря габаритам, он давит своим весом,

– сказал Климас.

Усик уже в 2021 году может встретиться с Джошуа. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO, принадлежащий Джошуа.

Впрочем, Джошуа в следующем поединке планирует драться с Фьюри. Если Энтони и Тайсон не договорятся о бое, то Джошуа предстоит защищать титул против Усика. На кону будут все три пояса.

В то же время чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в свое время говорил, что его не интересует бой против Усика.

На счету Усика 18 боев, в которых украинец непременно праздновал победу. 13 побед Усик одержал нокаутом. В тяжелом весе украинец провел только 2 поединка.