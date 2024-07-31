Британский боксер Тайсон Фьюри начал подготовку ко второму поединку с Александром Усиком. "Цыганский король" записал видео во время пробежки.

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Тайсон начал раскрутку боя

Экс-чемпион мира обратился к обладателю титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александру Усику. Британец напомнил украинцу о реванше.

Я только что закончил замечательную короткую пробежку у залива. Работаем, готовимся шаг за шагом. 21 декабря, Александр Усик, я тебя предупредил. Вперед!,

– сказал Фьюри.

Видео обращения Фьюри к Усику

Усик и Фьюри проведут реванш