Британский боксер Тайсон Фьюри начал подготовку ко второму поединку с Александром Усиком. "Цыганский король" записал видео во время пробежки.
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Тайсон начал раскрутку боя
Экс-чемпион мира обратился к обладателю титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александру Усику. Британец напомнил украинцу о реванше.
Я только что закончил замечательную короткую пробежку у залива. Работаем, готовимся шаг за шагом. 21 декабря, Александр Усик, я тебя предупредил. Вперед!,
– сказал Фьюри.
Видео обращения Фьюри к Усику
Усик и Фьюри проведут реванш
- Отметим, что второй мегафайт с участием Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в Эр-Рияде 21 декабря 2024 года. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.
- Ранее сообщалось, что Усик освободил титул IBF, ведь в противном случае ему пришлось отказаться от обязательного реванша. Поэтому победитель боя не получит звание абсолютного чемпиона мира, которым завладел украинец после первого боя в Эр-Рияде.