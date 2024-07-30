Поединок длился все 12 раундов. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Голос жены привел в чувство

Александр Усик вспомнил события исторического боя. Он признался, был ли "Цыганский король" близким к победе, а также рассказал, в какой момент ему было тяжелее всего.

"Фьюри не был ни за шаг, ни за два, и даже ни за десять до победы. Апперкот в шестом раунде? Да, прилетело громко, я даже зал не слышал. Но потом начал двигаться, услышал от жены: "Ты сможешь, я люблю тебя".

Очень больно было. Чувствовалось, такой аперкотик был нормальный. Мультики же вы все смотрите? Помните, когда прилетает какому-то мультяшному герою что-то в голову и у него птички летают. Это действительно, птички летают. Какие-то аисты возле меня летали и покинули. Все слава Богу, восстановились. Пришел в угол, тренер дал наставления". – сказал украинец.

Также Александр рассказал, как относится к Фьюри и его постоянному трэш-току. Он заявил, что это игра и шоу, которое помогает британцу зарабатывать деньги, а на самом деле Тайсон совсем другой человек:

Фьюри – невероятный соперник, он замечательный спортсмен, у него замечательный боксерский IQ. То, что он делает на публике, это не его истинное лицо. Это всего лишь игра, шоу, Таким образом он улучшает свое финансовое состояние. У меня ко всем моим оппонентам только уважение. То, как они относятся ко мне – это их проблемы. Главное как я отношусь к ним.

Напомним, что впереди боксеров ожидает реванш. Он должен состояться 21 декабря в столице Саудовской Аравии.