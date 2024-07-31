Британський боксер Тайсон Ф'юрі розпочав підготовку до другого поєдинку з Олександром Усиком. "Циганський король" записав відео під час пробіжки.
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Тайсон розпочав розкрутку бою
Ексчемпіон світу звернувся до володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександру Усику. Британець нагадав українцю про реванш.
Я щойно закінчив чудову коротку пробіжку біля затоки. Працюємо, готуємося крок за кроком. 21 грудня, Олександр Усик, я тебе попередив. Вперед!,
– сказав Ф'юрі.
Відео звернення Ф'юрі до Усика
Усик та Ф'юрі проведуть реванш
- Зазначимо, що другий мегафайт за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня 2024 року. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.
- Раніше повідомлялося, що Усик звільнив титул IBF, адже в іншому випадку йому довелося відмовитися від обов'язкового реваншу. Тож переможець бою не отримає звання абсолютного чемпіона світу, яким заволодів українець після першого бою в Ер-Ріяді.