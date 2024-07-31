Британський боксер Тайсон Ф'юрі розпочав підготовку до другого поєдинку з Олександром Усиком. "Циганський король" записав відео під час пробіжки.

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Тайсон розпочав розкрутку бою

Ексчемпіон світу звернувся до володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександру Усику. Британець нагадав українцю про реванш.

Я щойно закінчив чудову коротку пробіжку біля затоки. Працюємо, готуємося крок за кроком. 21 грудня, Олександр Усик, я тебе попередив. Вперед!,

– сказав Ф'юрі.

Відео звернення Ф'юрі до Усика

Усик та Ф'юрі проведуть реванш