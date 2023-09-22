Усик не в конкуренции: Тайсон Фьюри назвал единственного "оппонента", который мог бы его одолеть

Напыщенный британец определил "того", кто может помешать ему покорять вершины. Самое интересное, что его самым неприятным соперником не человек.

Тайсон Фьюри назвал единственного оппонента, который может одолеть его на ринге. Страхом британца он сам.

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Главное сражение жизни

Тайсон Фьюри, не видя серьезного соперника ни в одном боксере мира, все же признался, что он может быть "покорен". Но вот одолеть британца может только он сам, а конкретнее – его психическое здоровье. Стоит отметить, что со своим давним врагом обладатель пояса WBC в тяжелом весе ведет борьбу уже длительное время.

Дело в том, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году британский боец впал в депрессию. В нелестный для себя период Тайсон страдал от наркотической зависимости. Более того, Фьюри открыто говорил о том, что в "темные времена чемпиона" у него были мысли даже о самоубийстве, однако пока он ведет победную серию в главном поединке своей жизни.

Самый сложный соперник – это я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри – это он сам. Ментально. Самая тяжелая битва, которую я когда-либо вел, – это психическое здоровье. Ты никогда не сможешь победить его. Никогда,

– сказал Фьюри.

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