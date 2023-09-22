Тайсон Ф’юрі назвав єдиного опонента, котрий може здолати його на ринзі. Страхом британця є він сам.
Варте уваги Маску знято остаточно: Ф'юрі зізнався, яке місце у його житті займає спорт, згадавши Усика
Головний бій життя
Тайсон Ф’юрі, який не вбачає серйозного суперника у жодному боксері світу, все ж зізнався, що він може бути "підкорений". Та от здолати британця може лише він сам, а конкретніше – його психічне здоров’я. Варто відзначити, що із своїм давнім ворогом володар пояса WBC у надважкій вазі веде боротьбу уже тривалий час.
Діло в тому, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015-му році британський боєць впав у депресію. У невтішний для себе період Тайсон страждав від наркотичної залежності. Ба більше, Ф’юрі відкрито говорив про те, що в "темні часи чемпіона" у нього були думки навіть про самогубство, проте допоки він веде переможну серію у головному поєдинку свого життя.
Найскладніший суперник – це я сам. Щоразу. Єдина людина, яка може перемогти Тайсона Ф'юрі, – це він сам. Ментально. Найважча битва, яку я коли-небудь вів, – це психічне здоров'я. Ти ніколи не зможеш перемогти його. Ніколи,
– сказав Ф’юрі.
Нереалізований бій з українцем
- Варто нагадати, що Тайсон, скоріше за все, відчуває боязкість перед одним боксером, а саме Олександром Усиком, оскільки уникає можливості позмагатись на ринзі з українцем.
- Олександр зазначав, що спочатку потрібно "нагодувати" Тайсона грошима. Діло в тому, що британець в останні моменти приготування до поєдинку відмовлявся йти навтіь на вигідні для себе фінансові умови.
- Ф'єюрі, у свою чергу, відкидав усі звинувачення у його сторону та зазначав, що Усик – це легкий суперник для нього.
- До того ж пихатий британець продовжував влаштовувати позарингову шоу, закидуючи образи у сторону українця. Промоутер Олександра ж різко поставив на місце Тайсона Ф'юрі.
- До того ж впливовий керівник Top Rank Боб Арум переконаний, що британець в наступному своєму поєдинку зійдеться у битві з Усиком.