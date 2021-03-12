Непобедимый чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри скептически относится к шансам Александра Усика, который тоже не знает горечи поражений, добиться успехов в тяжелом весе.

Если у Усика проблемы с Чисорой, как он собирается бить топ-парней

Тайсона Фьюри не впечатлил бой Александра Усика против Чисоры осенью 2020 года. Украинец в Лондоне одержал победу решением судей.

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Фьюри обратил внимание на возраст Чисоры, которому на момент поединка было 36 лет.

"Без обид для Чисоры, но он уже в конце карьеры и был тестом для Усика в тяжелом весе. Дереку уже почти 40 лет, он проиграл большинство из последних боев. Но я считаю, что Дерек заслужил как минимум ничью, однако он уступил решением судей", – сказал Тайсон.

Британский чемпион не знает, как Усик планирует биться в тяжелом весе, если не смог нокаутировать Чисору.

Если Усик имеет проблемы с Чисорой, то как он собирается бить топ-парней в тяжелом весе? Но списывать никого нельзя со счетов,

– отметил чемпион WBC.

Прогноз на бой Усик-Джойс

Существует вероятность, что следующим соперником Усика станет британец Джо Джойс. Со слов Фьюри можно понять, что он не готов назвать фаворита поединка.

Тайсон считает непобедимым только себя.

"Джойс? Джо может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будет иметь проблемы с Джойсом. Любой может победить всех. Всех, кроме меня. Потому что я непобедим", – резюмировал Фьюри.

Следующий поединок Фьюри должен состояться против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа. Но стороны до сих пор не пришли к согласию.

Усик и Фьюри имели возможность пообщаться с глазу на глаз. Осенью 2019 года боксеры встретились в Филадельфии (США).

Оба были на вечере бокса, в котором Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву. Тайсон подошел к Усику и потрогал украинца.