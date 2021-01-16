Фанаты бокса в предвкушении одного из крупнейших поединков 2021 года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Британские боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В 2020 году боксеры подписали контракт на два боя в 2021-м. Но до сих пор ни места боя, ни конкретной даты нет. Менеджер Джошуа, Эдди Хирн, рассказал детали боя. Об этом сообщает Mirror.

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Где состоится бой

Логично, что встречу британских боксеров могла бы принять Англия. Однако там недавно запретили боксерские бои. Также в Великобритании действует запрет на посещение спортивных событий.

Чтобы компенсировать потерю на билетах, промоутеры боя Джошуа – Фьюри хотят провести поединок в стране, которая щедро заплатит за него.

Эдди Хирн рассказал о потенциальных местах, где может пройти бой.

У нас есть предложения примерно от половины дюжины стран и интерес от трех или четырех. У нас есть одно от Австралии, мы разговаривали с представителями Сингапура, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, стран Восточной Европы и Америки,

– заявил Хирн.

По мнению Хирна, Ближний Восток будет вести себя агрессивно в попытке получить бой.

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Дата боя

Сейчас Хирн не называет дату боя. По его словам, стороны подпишут контракт в течение следующих четырех недель

В СМИ сообщалось, что Фьюри и Джошуа могут встретиться весной или в начале лета.

Тайсон Фьюри в своем инстаграме уже намекнул на бой с Джошуа. "Скоро где-то рядом с вами. 2021", – написал Тайсон.

Внимание. На кону боя Джошуа – Фьюри должно быть звание абсолютного чемпиона мира. Джошуа выставит на кон титулы WBA, WBO, IBF, а Фьюри – WBC.