Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа: когда назовут дату и место боя
Фанаты бокса в предвкушении одного из крупнейших поединков 2021 года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Британские боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
В 2020 году боксеры подписали контракт на два боя в 2021-м. Но до сих пор ни места боя, ни конкретной даты нет. Менеджер Джошуа, Эдди Хирн, рассказал детали боя. Об этом сообщает Mirror.
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Где состоится бой
Логично, что встречу британских боксеров могла бы принять Англия. Однако там недавно запретили боксерские бои. Также в Великобритании действует запрет на посещение спортивных событий.
Чтобы компенсировать потерю на билетах, промоутеры боя Джошуа – Фьюри хотят провести поединок в стране, которая щедро заплатит за него.
Эдди Хирн рассказал о потенциальных местах, где может пройти бой.
У нас есть предложения примерно от половины дюжины стран и интерес от трех или четырех. У нас есть одно от Австралии, мы разговаривали с представителями Сингапура, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, стран Восточной Европы и Америки,
– заявил Хирн.
По мнению Хирна, Ближний Восток будет вести себя агрессивно в попытке получить бой.
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Дата боя
Сейчас Хирн не называет дату боя. По его словам, стороны подпишут контракт в течение следующих четырех недель
В СМИ сообщалось, что Фьюри и Джошуа могут встретиться весной или в начале лета.
Тайсон Фьюри в своем инстаграме уже намекнул на бой с Джошуа. "Скоро где-то рядом с вами. 2021", – написал Тайсон.
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