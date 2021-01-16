Фанати боксу у передчутті одного з найбільших поєдинків 2021 року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Британські боксери мають визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

У 2020 році боксери підписали контракт на два бої у 2021-у. Та досі ні місця бою, ні конкретної дати немає. Менеджер Джошуа, Едді Хірн, розповів деталі бою. Про це повідомляє Mirror.

До слова Команда Джошуа пропонує Усику битися з Джойсом за тимчасовий пояс WBO

Де відбудеться бій

Логічно, що зустріч британських боксерів могла б прийняти Англія. Однак там недавно заборонили боксерські бої. Також у Великій Британії діє заборона на відвідування спортивних подій.

Щоб компенсувати втрату на квитках, промоутери бою Джошуа – Ф'юрі хочуть провести поєдинок у країні, яка щедро заплатить за нього.

Едді Хірн розповів про потенційні місця, де може пройти бій.

У нас є пропозиції приблизно від пів дюжини країн та інтерес від трьох або чотирьох. У нас є одна від Австралії, ми розмовляли з представниками Сінгапуру, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, країн Східної Європи та Америки,

– заявив Хірн.

На думку Хірна, Близький Схід буде поводитися агресивно у спробі отримати бій.

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Дата бою

Наразі Хірн не називає дату бою. За його словами, сторони підпишуть контракт протягом наступних чотирьох тижнів

У ЗМІ повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа можуть зустрітися навесні або на початку літа.

Тайсон Ф'юрі у своєму інстаграмі вже натякнув на бій з Джошуа. "Скоро десь поруч з вами. 2021", – написав Тайсон.

До уваги. На кону бою Джошуа – Ф'юрі має бути звання абсолютного чемпіона світу. Джошуа виставить на кін титули WBA, WBO, IBF, а Ф'юрі – WBC.