Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа: коли назвуть дату і місце бою
Фанати боксу у передчутті одного з найбільших поєдинків 2021 року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Британські боксери мають визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
У 2020 році боксери підписали контракт на два бої у 2021-у. Та досі ні місця бою, ні конкретної дати немає. Менеджер Джошуа, Едді Хірн, розповів деталі бою. Про це повідомляє Mirror.
До слова Команда Джошуа пропонує Усику битися з Джойсом за тимчасовий пояс WBO
Де відбудеться бій
Логічно, що зустріч британських боксерів могла б прийняти Англія. Однак там недавно заборонили боксерські бої. Також у Великій Британії діє заборона на відвідування спортивних подій.
Щоб компенсувати втрату на квитках, промоутери бою Джошуа – Ф'юрі хочуть провести поєдинок у країні, яка щедро заплатить за нього.
Едді Хірн розповів про потенційні місця, де може пройти бій.
У нас є пропозиції приблизно від пів дюжини країн та інтерес від трьох або чотирьох. У нас є одна від Австралії, ми розмовляли з представниками Сінгапуру, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, країн Східної Європи та Америки,
– заявив Хірн.
На думку Хірна, Близький Схід буде поводитися агресивно у спробі отримати бій.
До теми Це затримає Усика: у команді Ф'юрі придумали, як організувати бій з Джошуа
Дата бою
Наразі Хірн не називає дату бою. За його словами, сторони підпишуть контракт протягом наступних чотирьох тижнів
У ЗМІ повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа можуть зустрітися навесні або на початку літа.
Тайсон Ф'юрі у своєму інстаграмі вже натякнув на бій з Джошуа. "Скоро десь поруч з вами. 2021", – написав Тайсон.
Поділитися новиною