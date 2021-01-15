Промоутер Эдди Хирн продолжает делать все от себя зависящее, чтобы организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Помешал бою все еще Александр Усик, с которым Хирн хочет договориться.

Усик проведет бой с Джойсом?

Хирн, который сотрудничает с Усиком и Джошуа, предлагает украинцу провести бой с другим соперником. Усик же официальный претендент на титул Джошуа. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Промоутер хочет, чтобы на кону поединка Джошуа – Фьюри были все титулы. Следовательно, он предлагает Усику встретиться с Джо Джойсом за временный пояс WBO.

Если пояса будут разделены, так и быть. Но я хотел бы просто увидеть тот момент, когда Эй Джей становится абсолютным чемпионом. Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри – Джошуа он станет полноценным",

– сказал Хирн.

Хирн назвал Усика "классным парнем", который, по его словам, поймет, что бой Фьюри – Джошуа – это хорошо для бокса.

"Итак, Александр Усик, ты хочешь прервать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? Фанатам не понравится, если он это сделает", – отметил промоутер.



Александр Усик / Фото matchroomboxing.com

Вместе с тем Хирн заявил, что не может игнорировать желание Усика сражаться за титул.

Он – боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него – сразиться с Джо Джойсом,

– резюмировал Хирн.

Что известно о ситуации Усик – Джошуа – Фьюри

Усик с 2019 года является официальным претендентом на бой за титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Кроме того, британец владеет титулами WBA и IBF.

Джошуа должен был провести защиту титула против Усика еще в 2020 году. Параллельно с Усиком претендентом на титул IBF был назначен Кубрат Пулев. Джошуа договорился, что сначала встретится с Пулевым, которого победил в декабре 2020 года.

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