Боксерское сообщество с нетерпением ожидает объявления даты одного из самых интересных боев 2021 года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Все еще помехой поединку обоих британцев является Александр Усик.

Мы найдем решение

Боб Арум, сопромоутер Тайсона Фьюри, нашел, как решить проблему с Усиком. Об этом сообщает Sky Sports.

К слову Усик может расторгнуть контракт с Хирном, если не выйдет в ринг против Джошуа

Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Именно Усик, согласно правилам, имеет первоочередное право встретиться с Джошуа.

Однако Джошуа хочет сперва провести бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Поэтому сторонам принципиально, чтобы на кону их боя был титул WBO. Следовательно, Боб Арум хочет обратиться в WBO.

Он – обязательный претендент на пояс WBO, поэтому мы попросим ее разрешить бой Фьюри с Джошуа – это задержит Усика,

– сказал Арум.

Вместе с тем промоутер Фьюри убеждает, что в любом случае найдет решение. По его словам, Усик может получить другого соперника и выступить в андеркарте боя Джошуа – Фьюри.

"Если бы мы не смогли этого добиться, возможно, мы бы попытались найти решение с Усиком, где он дерется с кем-то другим, возможно, в том же карди. Мы найдем решение", – отметил Арум.

Детали боя Джошуа – Фьюри

Боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Впрочем, до сих пор не названа ни дата их поединка, ни место. Боксеры бы хотели провести бой в Британии, однако из-за карантина это пока невозможно.

Что касается Усика, то украинский боксер намекал будто позволит бою Фьюри – Джошуа состояться, а сам проведет промежуточный бой. Потенциальным соперником Усик назвал Деонтея Уайлдера.

В то же время Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг информацию, что украинец дал согласие на бой Фьюри – Джошуа.