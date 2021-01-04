Збільшення кількості інфікованих на коронавірус та поширення нового штаму COVID-19 у Великобританії призвело до того, що в цій країні заборонили проведення боксерських поєдинків.

Рішення про перенесення та скасування усіх боксерських поєдинків у січні 2021 року прийняла Британська комісія з питань боксу (BBBoC).

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Саме збільшення кількості нових випадків зараження та новий штам коронавірусу, який поширився саме у Великобританії, і призвели до такого рішення. Адже це збільшило і роботу для медичних працівників.

Відтак як мінімум до кінця січня 2021 року боксерські поєдинки у Великобританії точно не буде. Рішення про бої в лютому прийматиме згодом медична комісія.

Таким чином доведеться перенести на іншу дату як мінімум два чемпіонські бої. 22 січня Карім Герфі мав битися проти Лі МакГрегора за титул чемпіонат European Boxing Union у легкій вазі. Цей бій мав відбутися ще 11 листопада 2020 року, але його перенесли через коронавірус у МакГрегора.

На 30 січня був запланований бій Давіда Аванесяна проти Джоша Келлі у напівсередній вазі. Його теж перенесли. При цьому перший раз ці боксери за титул European Boxing Union мали провести бій ще у грудні 2018 року.