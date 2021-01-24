Боксерский мир в ожидании одного из самых интересных поединков 2021 года между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и Тайсон Фьюри видит победителем только себя.

Джошуа не сможет выдержать то, что я готовлю ему

32-летний Тайсон Фьюри заявил, что победит своего соперника в стартовых раундах. Об этом сообщает vRINGe.

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Я просто вижу себя победителем в начале боя. Возможно, в первом-втором-третьем раундах. Я не думаю, что Джошуа сможет выдержать то, что я готовлю ему. Я думаю, он очень уязвим,

– сказал Тайсон Фьюри.

Вместе с тем Фьюри не смог сообщить оптимистичные новости относительно даты и места поединка. По словам Тайсона, еще ничего не решено.

"Ни дата, ни место проведения, ничего не подтверждено. Мы довольно далеко от желаемого, но будем надеяться, бой состоится", – отметил британец.

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