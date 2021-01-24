Мне хватит 2-3 раунда: Тайсон Фьюри дал прогноз на бой с Энтони Джошуа
Боксерский мир в ожидании одного из самых интересных поединков 2021 года между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и Тайсон Фьюри видит победителем только себя.
Джошуа не сможет выдержать то, что я готовлю ему
32-летний Тайсон Фьюри заявил, что победит своего соперника в стартовых раундах. Об этом сообщает vRINGe.
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Я просто вижу себя победителем в начале боя. Возможно, в первом-втором-третьем раундах. Я не думаю, что Джошуа сможет выдержать то, что я готовлю ему. Я думаю, он очень уязвим,
– сказал Тайсон Фьюри.
Вместе с тем Фьюри не смог сообщить оптимистичные новости относительно даты и места поединка. По словам Тайсона, еще ничего не решено.
"Ни дата, ни место проведения, ничего не подтверждено. Мы довольно далеко от желаемого, но будем надеяться, бой состоится", – отметил британец.
Фьюри – Джошуа: что известно о бое
- В 2020 году боксеры заявили, что подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но теперь их промоутеры убеждают, что ничего не согласовано.
- Фрэнк Уоррен, менеджер Тайсона, предполагает, что бой состоится в мае-июне 2021 года.
- В то же время Эдди Хирн, представитель Джошуа, рассказал, что бой может состояться в Австралии, Сингапуре, Катаре, ОАЭ, США или какой-то из стран Ближнего Востока.
- Самое важное для обеих сторон, что бой готовы санкционировать в WBO. Претендентом на этот титул является Александр Усик, однако украинец, вероятно, проведет промежуточный бой с Джо Джойсом.
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