Боксерський світ в очікуванні одного з найбільш цікавих поєдинків 2021 року між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Боксери мають визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі і Тайсон Ф'юрі бачить переможцем тільки себе.

Джошуа не зможе витримати те, що я готую йому

32-річний Тайсон Ф'юрі заявив, що переможе свого суперника у стартових раундах. Про це повідомляє vRINGe.

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Я просто бачу себе переможцем на початку бою. Можливо, в першому-другому-третьому раундах. Я не думаю, що Джошуа зможе витримати те, що я готую йому. Я думаю, він дуже вразливий,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Разом з тим, Ф'юрі не зміг повідомити оптимістичні новини щодо дати й місця поєдинку. За словами Тайсона, ще нічого не вирішено.

"Ні дати, ні місця проведення, нічого не підтверджено. Ми досить далеко від бажаного, але будемо сподіватися, бій відбудеться", – зазначив британець.

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