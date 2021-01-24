Мені вистачить 2-3 раунди: Тайсон Ф'юрі дав прогноз на бій з Ентоні Джошуа
Боксерський світ в очікуванні одного з найбільш цікавих поєдинків 2021 року між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Боксери мають визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі і Тайсон Ф'юрі бачить переможцем тільки себе.
Джошуа не зможе витримати те, що я готую йому
32-річний Тайсон Ф'юрі заявив, що переможе свого суперника у стартових раундах. Про це повідомляє vRINGe.
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Я просто бачу себе переможцем на початку бою. Можливо, в першому-другому-третьому раундах. Я не думаю, що Джошуа зможе витримати те, що я готую йому. Я думаю, він дуже вразливий,
– сказав Тайсон Ф'юрі.
Разом з тим, Ф'юрі не зміг повідомити оптимістичні новини щодо дати й місця поєдинку. За словами Тайсона, ще нічого не вирішено.
"Ні дати, ні місця проведення, нічого не підтверджено. Ми досить далеко від бажаного, але будемо сподіватися, бій відбудеться", – зазначив британець.
Ф'юрі – Джошуа: що відомо про бій
- У 2020 році боксери заявили, що підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Та тепер їх промоутери переконують, що нічого не узгоджено.
- Френк Уоррен, менеджер Тайсона, припускає, що бій відбудеться у травні-червні 2021 року.
- Водночас Едді Хірн, представник Джошуа, розповів, що бій може відбутися в Австралії, Сінгапурі, Катарі, ОАЕ, США або якійсь з країн Близького Сходу.
- Найважливіше для обох сторін, що бій готові санкціонувати в WBO. Претендентом на цей титул є Олександр Усик, проте українець, ймовірно, проведе проміжний бій з Джо Джойсом.
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