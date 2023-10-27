В еврокубках прошел третий тур групповой стадии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, пишет 24 канал. От Украины продолжают выступления Шахтер и Заря, впрочем, на этой неделе сыграли только дончане.
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Без очков в рейтинг УЕФА
Чемпион УПЛ не смог взять очки на поле Барселоны в ЛЧ (1:2). Зато матч Зари против Маккаби Тель-Авив в Лиге конференций вынесли на конец ноября из-за войны в Израиле.
Таким образом, на этой неделе Украина не добавила баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Это снизило шансы нашей ассоциации на попадание в топ-15.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ВМЕСТЕ
|КОМАНД
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|6.250
|93.178
|8/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|6.187
|79.614
|7/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|6.571
|75.855
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|6.357
|73.624
|7/7
|5
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|5.800
|57.100
|4/5
|6
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|5.750
|56.331
|6/6
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|4.500
|49.816
|4/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|7.400
|41.800
|5/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.750
|35.350
|3/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|3.000
|32.650
|3/5
|11
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.200
|31.000
|3/5
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|3.000
|30.775
|3/5
|13
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|5.750
|28.300
|3/4
|14
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|5.250
|28.200
|2/4
|15
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|4.250
|27.875
|2/4
|16
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|17
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|2.700
|26.600
|2/5
|18
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.000
|26.375
|2/4
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|6.000
|26.125
|4/5
|20
|Польша
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|5.125
|23.625
|2/4
Надежды на топ-15 исчезают
Главная цель Украины – вернуться в топ-15 по итогам сезона. Только в этом случае наша страна сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.
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Сделать это усилиями двух клубов будет крайне трудно, хотя и расстояние до Норвегии, Чехии, Дании и Сербии невелико. При этом у Зари еще остается матч против Маккаби в запасе. На этой неделе все наши конкуренты набирали какие-то баллы:
- Чехия взяла 0,750 баллов благодаря победе Виктории и ничьей Спарты
- Норвегия также совершила рывок на +1,000 балл, ее Буде-Глимт и Мельде свои игры выиграли.
- Дании подчинились 0,500 баллов, которые принесла победа Норшеланна
- Сербия продолжает проваливаться, не набрав ни балла (Црвена Звезда, Чукарочки и Бачка-Топола проиграли)
Украине необходимо до конца евросезона обойти две из этих четырех ассоциаций, чтобы оказаться в топ-15. И если потеснить сербов еще реально, то добраться до кого-то из скандинавов выглядит возможным только в случае выхода Шахтера и Зари в евровесну.
Надо оглядываться назад
Также нашим клубам стоит и оглядываться назад, ведь нас поджимают Израиль да Греция. Первые на этой неделе не играли – тот же перенос матчей из-за войны. А один из их клубов (Маккаби Т-А) является прямым конкурентом Зари и ее ближайшим соперником в ЛК.
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У греков еще четыре команды, а на этой неделе они получили 0,400 балла благодаря победам Олимпиакоса и ПАОКа. Уже в следующий тур эллины могут потеснить Украину и вмешаться в борьбу за топ-15.
Новый формат еврокубков
- С сезона 2024-2025 основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп
- В основной стадии Лиги чемпионов сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей.
- Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде
- 1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала
- 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших
- Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.