В еврокубках прошел третий тур групповой стадии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, пишет 24 канал. От Украины продолжают выступления Шахтер и Заря, впрочем, на этой неделе сыграли только дончане.

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Без очков в рейтинг УЕФА

Чемпион УПЛ не смог взять очки на поле Барселоны в ЛЧ (1:2). Зато матч Зари против Маккаби Тель-Авив в Лиге конференций вынесли на конец ноября из-за войны в Израиле.

Таким образом, на этой неделе Украина не добавила баллов в таблицу коэффициентов УЕФА. Это снизило шансы нашей ассоциации на попадание в топ-15.

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ВМЕСТЕ КОМАНД 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 6.250 93.178 8/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 6.187 79.614 7/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 6.571 75.855 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 6.357 73.624 7/7 5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 5.800 57.100 4/5 6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 5.750 56.331 6/6 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 4.500 49.816 4/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 7.400 41.800 5/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 3.000 32.650 3/5 11 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 3.200 31.000 3/5 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 3.000 30.775 3/5 13 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 5.750 28.300 3/4 14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 5.250 28.200 2/4 15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 4.250 27.875 2/4 16 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 17 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 2.700 26.600 2/5 18 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.000 26.375 2/4 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 6.000 26.125 4/5 20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 5.125 23.625 2/4

Надежды на топ-15 исчезают

Главная цель Украины – вернуться в топ-15 по итогам сезона. Только в этом случае наша страна сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.

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Сделать это усилиями двух клубов будет крайне трудно, хотя и расстояние до Норвегии, Чехии, Дании и Сербии невелико. При этом у Зари еще остается матч против Маккаби в запасе. На этой неделе все наши конкуренты набирали какие-то баллы:

Чехия взяла 0,750 баллов благодаря победе Виктории и ничьей Спарты

взяла 0,750 баллов благодаря победе Виктории и ничьей Спарты Норвегия также совершила рывок на +1,000 балл, ее Буде-Глимт и Мельде свои игры выиграли.

также совершила рывок на +1,000 балл, ее Буде-Глимт и Мельде свои игры выиграли. Дании подчинились 0,500 баллов, которые принесла победа Норшеланна

подчинились 0,500 баллов, которые принесла победа Норшеланна Сербия продолжает проваливаться, не набрав ни балла (Црвена Звезда, Чукарочки и Бачка-Топола проиграли)

Украине необходимо до конца евросезона обойти две из этих четырех ассоциаций, чтобы оказаться в топ-15. И если потеснить сербов еще реально, то добраться до кого-то из скандинавов выглядит возможным только в случае выхода Шахтера и Зари в евровесну.

Надо оглядываться назад

Также нашим клубам стоит и оглядываться назад, ведь нас поджимают Израиль да Греция. Первые на этой неделе не играли – тот же перенос матчей из-за войны. А один из их клубов (Маккаби Т-А) является прямым конкурентом Зари и ее ближайшим соперником в ЛК.

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У греков еще четыре команды, а на этой неделе они получили 0,400 балла благодаря победам Олимпиакоса и ПАОКа. Уже в следующий тур эллины могут потеснить Украину и вмешаться в борьбу за топ-15.

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