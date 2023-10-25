Барселона – Шахтер 2:1

Голы: Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62.

Шахтер отыграл уже свой третий матч в группе Лиги чемпионов 2023-2024. Донецкая команда отправилась на выездную игру против фаворита квартета Барселоны, пишет 24 канал.

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Кадровые вопросы команд

"Горняки" подошли к матчу в Каталонии с новым наставником. Неделю назад Шахтер уволил Патрика ван Леувена, а за день до встречи с Барсой назначил на его место Марино Пушича.

По сути команда готовилась к матчу ЛЧ с Дарио Срной. На встречу с Барсой в основе вышел Бондарь, который наконец-то залечил травму. Также с первых минут появились на поле Бондаренко и Криськив.

У каталонцев возникло немало кадровых проблем, ведь травмы получили Левандовски, Кунде, Педри, Гави, Де Йонг и Рафинья. Таким образом, Хави со старта доверился молодым Фермину Лопесу и Ламину Ямалу.

Феерия Фермина и Феррана

Каталонцы с первых минут увлекли инициативу и почти не давали Шахтеру создавать моменты. Зато Ферран Торрес и Фермин Лопес изрядно накрутили оборону "горняков" и смогли организовать два гола.

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Сначала 20-летний вингер после подачи попал в штангу, а на добивании Торрес уже расстрелял Потрошителя. А чуть позже уже сам Фермин отличился, красиво пробив от стойки в "девятку" из-за пределов штрафной.

После перерыва Барса немного успокоилась, но продолжала создавать моменты. Несколько раз гостей спас Потрошитель, а Фермин Лопес дважды еще попал в штангу.

Шахтер очнулся и почти создал камбек

Шахтер же выжидал контратаки и одну из них прекрасно реализовал. Бондаренко отдал свободному Азарову на фланге, грузин запустил в забег Судакова и поэтому дали выйти наедине с тер Штегеном. Украинец мощно пробил в створ, сократив счет.

Дончане почувствовали кураж и имели несколько неплохих моментов, чтобы сравнять счет. Зубков пробил рядом, а удар Степаненко парировал тер Штегена. Впрочем, защита каталонцев выдержала и одержала третью подряд победу в группе.

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"Горняки" не провалились в дебютном матче во главе с Пушичем, хотя в первом тайме дончане почти ничем не запомнились. Как бы то ни было, а только фортуна позволила позволила Шахтеру проиграть только с минимальной разницей.

Через две недели команды сойдутся в Гамбурге, где Барса может обеспечить себе выход в плей-офф. Порту же имеет шанс оторваться от Шахтера, если возьмет очки вечером против Антверпена.

Видеообзор матча Барселона – Шахтер