Уже в первом тайме команды порадовали болельщиков четырьмя голами. Жота открыл счет встречи уже на ее 9-й минуте. Очень быстро гости из Франции неожиданно уравняли цифры на табло благодаря Даллингу 1:1. После экватора первых 45 минут мяч в течение 240 секунд дважды побывал в воротах Тулузы – 3:1. Голы в свой актив записали Эндо и Нуньес, пишет 24 Канал.

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Разгром не будет горького привкуса для Нуньеса

Во втором тайме команды не были столь щедры на голы. А французский клуб вообще забыл такое забивать. На 65-й минуте Гравенберг увеличил преимущество Ливерпуля до 4:1, а уже в компенсированное к матчу время Салах поставил жирную точку в поединке – 5:1, разгромная победа подопечные Клоппа.

Прекрасный случай во втором тайме упустил Нуньес, который мог не только увеличивать преимущество своей команды, и оформлять дубль. Дарвин посадил на газон защитника, а после этого и голкипера Тулузы, но не смог забить в пустые ворота соперника, попав в штангу.

Правда, эта атака закончилась голом хозяев. Мяч после встречи со штангой отскочил к ногам Гравенбурга, показавшему нападающему, как нужно забивать. Гравенбург легко обыграл вратаря и отправил мяч в незащищенные никем владения гостей.

Этот эпизод предпочли бы забыть с попавший в штангу Нуньес и голкипер Тулузы, которого дважды унизили в одной атаке.

Отметим, что Нуньес, выступающий за Ливерпуль с июля 2022-го, провел в текущем сезоне-2023/024 уже 12 мтчей – 5 голов и 4 ассиста. Уже 29 октября Дарвин может улучшить эту статистику, ведь мерсисайдцы проведут домашнюю игру АПЛ против Ноттингем Форест.

К слову. Ливерпуль после 3 туров группового раунда Лиги Европы уверенно лидирует в группе "Е", набрав максимальные 9 баллов. Тулуза с 4 очками идет третьей.

Видеообзор матча (оплошность Нуньеса с 9:11)