Победа Шахтера над Барсой не спасла: Украина близка к провалу в таблице коэффициентов УЕФА
Наша страна рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов. Заря уступила в лобовом матче израильтянам, а прямые конкуренты нарастили отрыв.
На этой неделе в еврокубках прошли матчи 4 тура Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Украину продолжают представлять два клуба – Шахтер и Заря, пишет 24 канал.
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Взяли баллы там, где не ожидали
На двоих наши команды одержали одну победу, причем там, где этого меньше всего ожидали. Дончане смогли минимально переиграть Барселону в ЛЧ и пополнить нашу копилку в таблице коэффициентов УЕФА.
Зато луганчане ничего не смогли сделать с прямым конкурентом по Лиге конференций Маккаби Тель-Авив (1:3). Кроме того, что Заря не принесла балла в рейтинг Украины, она еще и позволила Израилю приблизиться к нашей стране.
Расстояние сейчас составляет всего 0,125 очков. Украина идет на 17-м месте, а главной целью нашей ассоциации является попадание в топ-15. Только в таком случае УПЛ сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ИТОГО
|КОМАНД
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|8.125
|95.053
|8/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|8.687
|82.114
|7/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|9.142
|78.426
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|10.071
|77.338
|7/7
|5
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|6.200
|57.500
|4/5
|6
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|6.916
|57.497
|6/6
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|5.166
|50.482
|4/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|8.600
|43.000
|5/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.750
|35.350
|3/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|3.600
|33.250
|3/5
|11
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.600
|31.400
|3/5
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|3.400
|31.175
|3/5
|13
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|7.250
|29.800
|3/4
|14
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|6.00
|28.950
|2/4
|15
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|5.250
|28.875
|2/4
|16
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|17
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|3.100
|27.000
|2/5
|18
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.500
|26.875
|2/4
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|6.400
|26.525
|4/5
|20
|Польша
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|5.625
|24.125
|2/4
Отдаляемся от топ-15
Как видим, перспективы у нашей страны достаточно туманны. Украине нужно обойти еще как минимум две ассоциации и при этом не пропустить вперед Израиль или Грецию. Наши же конкуренты на этой неделе выступали в общем лучше, хотя регресс Сербии не может не радовать:
- Норвегия взяла максимум 1,000 балл благодаря победам Буде/Глимта и Мельде
- Дания набрала 0,750 баллов (победа Копенгагена над МЮ и ничья Норшеланна)
- Сербия осталась без балов, потому что Црвена Звезда, Чукарочки и Бачка-Топола проиграли
- Израиль накопил 0,500 баллов благодаря победе Маккаби Тель-Авив над Зарей (Маккаби из Хайфы проиграл)
- Греция взяла 0,400 баллов благодаря ничьей ПАОКа и выходу клуба из Салоник в плей-офф Лиги конференций
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Украине необходимо до конца евросезона обойти две из трех стран – Норвегия, Дания, Сербия. Если с балканцами это вполне реально, то до скандинавов пока далеко. Это станет возможным только при выходе Шахтера и Зари в евровесну.
Новый формат еврокубков
- С сезона 2024-2025 основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп
- В основной стадии Лиги чемпионов сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей.
- Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде
- 1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала
- 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших
- Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.