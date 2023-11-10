Победа Шахтера над Барсой не спасла: Украина близка к провалу в таблице коэффициентов УЕФА

Наша страна рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов. Заря уступила в лобовом матче израильтянам, а прямые конкуренты нарастили отрыв.

На этой неделе в еврокубках прошли матчи 4 тура Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Украину продолжают представлять два клуба – Шахтер и Заря, пишет 24 канал.

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Взяли баллы там, где не ожидали

На двоих наши команды одержали одну победу, причем там, где этого меньше всего ожидали. Дончане смогли минимально переиграть Барселону в ЛЧ и пополнить нашу копилку в таблице коэффициентов УЕФА.

Зато луганчане ничего не смогли сделать с прямым конкурентом по Лиге конференций Маккаби Тель-Авив (1:3). Кроме того, что Заря не принесла балла в рейтинг Украины, она еще и позволила Израилю приблизиться к нашей стране.

Расстояние сейчас составляет всего 0,125 очков. Украина идет на 17-м месте, а главной целью нашей ассоциации является попадание в топ-15. Только в таком случае УПЛ сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ИТОГО КОМАНД 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 8.125 95.053 8/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 8.687 82.114 7/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 9.142 78.426 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 10.071 77.338 7/7 5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 6.200 57.500 4/5 6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 6.916 57.497 6/6 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 5.166 50.482 4/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 8.600 43.000 5/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 3.600 33.250 3/5 11 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 3.600 31.400 3/5 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 3.400 31.175 3/5 13 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 7.250 29.800 3/4 14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 6.00 28.950 2/4 15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 5.250 28.875 2/4 16 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 17 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 3.100 27.000 2/5 18 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.500 26.875 2/4 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 6.400 26.525 4/5 20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 5.625 24.125 2/4

Отдаляемся от топ-15

Как видим, перспективы у нашей страны достаточно туманны. Украине нужно обойти еще как минимум две ассоциации и при этом не пропустить вперед Израиль или Грецию. Наши же конкуренты на этой неделе выступали в общем лучше, хотя регресс Сербии не может не радовать:

Норвегия взяла максимум 1,000 балл благодаря победам Буде/Глимта и Мельде

взяла максимум 1,000 балл благодаря победам Буде/Глимта и Мельде Дания набрала 0,750 баллов (победа Копенгагена над МЮ и ничья Норшеланна)

набрала 0,750 баллов (победа Копенгагена над МЮ и ничья Норшеланна) Сербия осталась без балов, потому что Црвена Звезда, Чукарочки и Бачка-Топола проиграли

осталась без балов, потому что Црвена Звезда, Чукарочки и Бачка-Топола проиграли Израиль накопил 0,500 баллов благодаря победе Маккаби Тель-Авив над Зарей (Маккаби из Хайфы проиграл)

накопил 0,500 баллов благодаря победе Маккаби Тель-Авив над Зарей (Маккаби из Хайфы проиграл) Греция взяла 0,400 баллов благодаря ничьей ПАОКа и выходу клуба из Салоник в плей-офф Лиги конференций

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Украине необходимо до конца евросезона обойти две из трех стран – Норвегия, Дания, Сербия. Если с балканцами это вполне реально, то до скандинавов пока далеко. Это станет возможным только при выходе Шахтера и Зари в евровесну.

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