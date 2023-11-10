Цього тижня в єврокубках відбулись матчі 4 туру Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Україну продовжують представляти два клуби – Шахтар та Зоря, пише 24 канал.

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Взяли бали там, де не очікували

На двох наші команди здобули одну перемогу, причому там, де цього найменше очікували. Донеччани змогли мінімально переграти Барселону в ЛЧ та поповнити нашу скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Натомість луганці нічого не змогли вдіяти із прямим конкурентом по Лізі конференцій Маккабі Тель-Авів (1:3). Окрім того, що Зоря не принесла ані балу в рейтинг України, вона ще і дозволила Ізраїлю наблизитись до нашої країни.

Відстань тепер складає всього 0,125 очок. Україна йде на 17 місці, а головною метою нашої асоціації є потрапляння у топ-15. Тільки у такому випадку УПЛ збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД
1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 8.125 95.053 8/8
2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 8.687 82.114 7/8
3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 9.142 78.426 7/7
4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 10.071 77.338 7/7
5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 6.200 57.500 4/5
6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 6.916 57.497 6/6
7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 5.166 50.482 4/6
8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 8.600 43.000 5/5
9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4
10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 3.600 33.250 3/5
11 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.600 31.400 3/5
12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 3.400 31.175 3/5
13 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 7.250 29.800 3/4
14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.00 28.950 2/4
15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 5.250 28.875 2/4
16 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5
17 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.100 27.000 2/5
18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.500 26.875 2/4
19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 6.400 26.525 4/5
20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 5.625 24.125 2/4

Віддаляємось від топ-15

Як бачимо, перспективи у нашої країни доволі туманні. Україні треба обійти ще як мінімум дві асоціації і при цьому не пропустити вперед Ізраїль чи Грецію. Наші ж конкуренти цього тижня виступали загалом краще, хоча регрес Сербії не може не тішити:

  • Норвегія взяла максимум 1,000 бал завдяки перемогам Буде/Глімта та Мельде
  • Данія набрала 0,750 балів (перемога Копенгагена над МЮ та нічия Норшеланна)
  • Сербія залишилась без балів, бо Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли
  • Ізраїль накопичив 0,500 балів завдяки перемозі Маккабі Тель-Авів над Зорею (Маккабі з Хайфи програв)
  • Греція взяла 0,400 балів завдяки нічиїй ПАОКа та виходу клубу із Салонік у плей-офф Ліги конференцій

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Україні необхідно до кінця євросезону обійти дві з трьох наступних країн – Норвегія, Данія, Сербія. Якщо з балканцями це цілком реально, то ось до скандинавів поки далеко. Це стане можливим лише за умови виходу Шахтаря та Зорі у євровесну.

Новий формат єврокубків

  • З сезону 2024-2025 основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп
  • В основній стадії Ліги чемпіонів зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною
  • Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді
  • 1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу
  • 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих
  • Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій