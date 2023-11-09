Заря – Маккаби Тель-Авив 1:3

Голы: Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 44

9 ноября состоялась первая встреча этих клубов в этом розыгрыше Лиги конференций. Поединок начался с акции от израильского клуба, почтивших память всех погибших от войны в их стране, сообщает 24 Канал.

К теме Результаты 4 тура Лиги конференций: Тайсон помогает ПАОКу выйти в плей-офф, успех Фиорентины

Уже на старте поединка Заря первой пропустила. Угловой Маккаби стал голевым. Находившийся спиной к воротам Лукассен оригинально пяткой пробил по воротам луганского клуба после того, как его удар головой был заблокирован.

Видео первого гола в матче от Маккаби

Очень сложное начало было для команды Валерия Кривенцова. Этот пропущенный гол включил луганский коллектив в игру, но и гости не отсиживались в центре поля. Очень легко футболисты Маккаби проникали в штрафную украинцев.

Мичин нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в руки голкипера.

На 23-й минуте Заря организовала свой первый по-настоящему опасный момент. Голкипер отразил удар из пределов штрафной от Нагнойного. А перед этим мяч после выстрела Герреро пролетим над перекладиной.

Прошло 19 минут от первого гола, как мяч во второй раз побывал во владении Зари. Перец после подачи с фланга от Захави оказался среди двух защитников и головой расстрелял ворота Турбаевского. Маккаби сделал себе комфортные 0:2 еще в середине первого тайма.

Видео второго гола Маккаби в ворота Зари

Уже в следующей атаке Перец мог оформить дубль. Только голкипер Турбаевский спас команду от позорного результата в первом тайме.

Хозяева активизировались у ворот соперник и дважды через несколько минут заставляли голкипера Москеру совершать два фантастических сейва. Сначала Мичин пробивал под перекладину, а через несколько секунд уже Антюх опасно пробил по воротам Маккаби.

Израильтяне ответили дальним ударом от Захави. Мяч пролетел у стойки владений Турбаевского.

Не использовала Заря еще один свой замечательный момент. С ударом Герреро снова справился голкипер клуба из Тель-Авива. Какой-нибудь фарт поймал в руки вратарь Москера в первом тайме этого матча.

К сожалению, Заря создала остроту, а соперник снова забил. Гол в раздевалку оформил Перец, головой сделавший счет разгромным 0:3. Снова центрбеки сыграли очень провально.

Видео третьего гола Маккаби

В перерыве Кривенцову следовало что-то менять в атакующей игре Заре, но ни один из моментов так и не смогла превратить в гол.

Поединок продолжился неточным ударом от Захави.

На 57-й минуте Мичин запер прострел от Снурницына в штрафной Маккаби, отквитав один гол для Зари. Казалось, всем так. Однако судья после пересмотра ВАР отменил мяч из-за офсайда. Счет остался неизменным 0:3.

Волошин пробивал в дальний нижний угол ворот, но стойка спасла Москеру от пропущенного гола, уже отыгранного в этом эпизоде. Мяч от стойки улетел прямо в руки голкипера гостей.

Сначала футболисты луганского клуба чуть не подарили сопернику четвёртый гол. Однако на 74-й минуте Заря таки по всем правилам забила в ворота Маккаби. Довольно сумбурная контратака удалась хозяевам, которую окончил Алефіренко. Счет таки стал 1:3.

Видео гола Зари

Уже в следующей атаке Яцик отважился на дальний удар – Москера эффектно вытащил мяч из-под перекладины.

Команда Кривенцова продолжила давить на ворота соперника. Очень много работы было у голкипера Маккаби, проводившего отличный поединок.

Алефиренко классно открылся под передачу из глубины поля, но не смог пробить. Однако мяч отскочил к Чурку, который в стиле каратэ пробил прямо в руки голкиперу.

Заря потерпела первое поражение в групповом раунде Лиги конференций 1:3.