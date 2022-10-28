Таблица коэффициентов УЕФА: Украина превзошла прошлогодний результат и вернулась в топ-15

Представители Украины достаточно неплохо выступили на этой неделе в еврокубках. Как результат – наша страна вернула 15 место в рейтинге.

Три украинских клуба провели матчи 5-го тура еврокубковых турниров. Днепр-1 благодаря голу Пихаленка победил кипрский Аполлон (1:0) , Шахтер расписал мировую с шотландским Селтиком (1:1) , а Динамо спаслось от поражения в Ларнаке (3:3) .

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И хотя динамовцы упустили возможность выступить весной в еврокубках, две другие команды проведут как минимум еще по два матча в 2023 году.

Украина вернулась в топ-15

В таблице коэффициентов УЕФА Украина опередила Швейцарию и поднялась на 15-ю строчку рейтинга. Это место гарантирует участие пяти команд в следующем евросезоне. За неделю Украина прибавила в рейтинге 1.000 балл (победа и две ничьи дали 4 очка + 1 балл бонуса Днепра-1, и все это делится на 5 клубов).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023 (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Сезонный набор составляет 4.700, что превышает прошлогоднее достижение (4,200). В пятилетнем рейтинге, который окончательно сформируется по окончании сезона, Украина опередила Швейцарию и поднялась с 16 на 15 место (28.500 балла).

Достижения за неделю конкурентов Украины (с учетом бонусов):

11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 31.375

12. Норвегия: +0.000 (два клуба) = 28.750

13. Турция +0.800 (четыре клуба) = 28.700

14. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.550

15. Украина: +1.000 (три клуба) = 28.500

16. Швейцария: +0.750 (два клуба) = 28.425

Важно! В последнюю еврокубковую неделю состоятся три заключительных матча украинских команд в групповом раунде: Шахтер сыграет с немецким РБ Лейпциг (2 ноября), Днепр-1 с нидерландским АЗ (3 ноября), а Динамо с турецким Фенербахче (3 ноября).

Весной свои выступления в еврокубках продолжат две украинские команды – Шахтер и Днепр-1.