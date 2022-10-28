К сожалению, даже ничья не позволила киевлянам пробиться хотя бы в Лигу конференций. Матч 6 тура станет последним для Динамо в еврокубках в этом сезоне.

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Луческу: Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи

Главный тренер "бело-синих" Мирчи Луческу прокомментировал выступление своих подопечных во встрече. Румын уверен, что его команда заслуживала больше, но из-за нелепых ошибок пропустила голы. Наставник киевского клуба отметил соперника, отличившегося хорошей физической подготовкой.

Луческу назвал преимущества АЭКа над его подопечными: "Мы уступили в борьбе, игроки АЭКа играли гораздо агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько замечательных возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками забили три гола".

Неожиданно во время пресс-конференции Луческу заявил, что в последнем матче против Фенербахче его команда должна доказать, что лучшая в группе "В".

Это успех для АЭКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А мы еще имеем важный матч с Фенербахче, потому что мы должны доказать, что лучшая команда в группе. Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи,

– заявил главный руководитель киевлян.

"Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю"

Наставник Динамо поздравил соперника с выходом в Лигу конференций и пожелал АЭК удачи.

28 октября Динамо возвращается в Украину. Луческу снова стал плакаться на сложную дорогу и постоянные переезды.

"Целый день мы будем в пути. В воскресенье мы сыграем матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечем границу и отправимся в Краков, где сыграем с Фенербахче. Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю. Игрокам не хватало физической силы" "Но в техническом плане команда выглядела неплохо. При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться", – ответил тренер "бело-синих".

Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЭК вышел из группы в Лигу Конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим,

– добавил Луческу.