Три українські клуби провели матчі 5-го туру єврокубкових турнірів. Дніпро-1 завдяки голу Піхальонка переміг кіпрський Аполлон (1:0), Шахтар розписав мирову з шотландським Селтіком (1:1), а Динамо врятувалося від поразки у Ларнаці (3:3).

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І хоча динамівці втратили можливість виступити навесні у єврокубках, дві інші команди проведуть як мінімум ще по два матчі у 2023 році.

Україна повернулася до топ-15

У таблиці коефіцієнтів УЕФА Україна випередила Швейцарію і піднялася на 15-ту сходинку рейтингу. Це місце гарантує участь п’яти команд у наступному євросезоні. За тиждень Україна додала у рейтингу 1.000 бал (перемога та дві нічиї дали 4 очки + 1 бал бонусу Дніпра-1, і все це ділиться на 5 клубів).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2023 (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25)

Сезонний набір складає 4.700, що перевищує минулорічне досягнення (4,200). У п’ятирічному рейтингу, який остаточно сформується по закінченні сезону, Україна випередила Швейцарію і піднялася з 16-го на 15-те місце (28.500 бала).

Досягнення за тиждень конкурентів України (з урахуванням бонусів):

11. Сербія: +0.500 (два клуби у грі) = 31.375

12. Норвегія: +0.000 (два клуби) = 28.750

13. Туреччина +0.800 (чотири клуби) = 28.700

14. Чехія: +0.500 (три клуби) = 28.550

15. Україна: +1.000 (три клуби) = 28.500

16. Швейцарія: +0.750 (два клуби) = 28.425