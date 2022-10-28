Три українські клуби провели матчі 5-го туру єврокубкових турнірів. Дніпро-1 завдяки голу Піхальонка переміг кіпрський Аполлон (1:0), Шахтар розписав мирову з шотландським Селтіком (1:1), а Динамо врятувалося від поразки у Ларнаці (3:3).
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І хоча динамівці втратили можливість виступити навесні у єврокубках, дві інші команди проведуть як мінімум ще по два матчі у 2023 році.
Україна повернулася до топ-15
У таблиці коефіцієнтів УЕФА Україна випередила Швейцарію і піднялася на 15-ту сходинку рейтингу. Це місце гарантує участь п’яти команд у наступному євросезоні. За тиждень Україна додала у рейтингу 1.000 бал (перемога та дві нічиї дали 4 очки + 1 бал бонусу Дніпра-1, і все це ділиться на 5 клубів).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2023 (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25)
Сезонний набір складає 4.700, що перевищує минулорічне досягнення (4,200). У п’ятирічному рейтингу, який остаточно сформується по закінченні сезону, Україна випередила Швейцарію і піднялася з 16-го на 15-те місце (28.500 бала).
Досягнення за тиждень конкурентів України (з урахуванням бонусів):
- 11. Сербія: +0.500 (два клуби у грі) = 31.375
- 12. Норвегія: +0.000 (два клуби) = 28.750
- 13. Туреччина +0.800 (чотири клуби) = 28.700
- 14. Чехія: +0.500 (три клуби) = 28.550
- 15. Україна: +1.000 (три клуби) = 28.500
- 16. Швейцарія: +0.750 (два клуби) = 28.425