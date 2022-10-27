АЕК – Динамо 3:3

Голы: Альтман, 26, Рафа Лопеш, 53, Альтман, 72 – Ванат, 45, Гармаш, 82, Гармаш, 90+2.

Представитель УПЛ Динамо отыграло матч 5 тура Лиги Европы. В первых четырех играх подопечные Луческу проигрывали, но победа над АЕКом могла позволить "бело-синим" спасти евросезон, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча АЕК – Динамо

Вицечемпион Кипра опережал киевлян на три очка, соперники претендовали на выход в плей-офф Лиги конференций. Впрочем, с начала матча игра пошла не по плану Динамо.

В середине первого тайма АЕК вышел вперед. Альтман отозвался на подачу с фланга и красивым ударом боковыми ножницами пробил Нещерета. Израильтянина не успел накрыть Забарный.

Как Альтман открыл счет:

Динамо попробовало вернуться в игру. Перед перерывом счет сравнил Ванат, получивший мяч от Буяльского и убравший оппонента. А в начале второго тайма киевляне претендовали на пенальти после того, как Пирич сбил Тымчика в своей штрафной.

Ванат сравнял счет:

Судья решил не указывать на "точку". А уже через две минуты АЕК вышел вперед. После подачи с фланга Рафа Лопеш головой добил мяч в сетку. В этот раз потерял своего игрока Сирота.

Гол Рафы Лопеша:

В дальнейшем Динамо посыпалось и пропустило в третий раз. После прострела Тымчик не смог отобрать мяч у Альтмана и пролетел мимо. Хавбек подобрал снаряд и отправил его в ворота гостей.

Альтман оформил дубль:

Киевлян немного оживил выход Гармаша. Именно Денис смог вырвать для Динамо ничью. Сначала он отозвался на подачу Тымчика, точно пробив головой.

Видео первого гола Гармаша:

А на второй компенсированной минуте полузащитник воспользовался скидкой Забарного и рикошетом после углового и оформил дубль. Впрочем, больше не было ни времени, ни сил.

Как Гармаш записал дубль на свой счет:

Ничья позволяет киевлянам набрать первый балл в Лиге Европы, однако, по сути, завершает для Динамо этот евросезон. Отставание от АЕКа в три балла не позволяет подняться выше четвертого места. Игра последнего тура против Фенербахче становится формальностью.

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