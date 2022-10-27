АЕК – Динамо 3:3
Голы: Альтман, 26, Рафа Лопеш, 53, Альтман, 72 – Ванат, 45, Гармаш, 82, Гармаш, 90+2.
Представитель УПЛ Динамо отыграло матч 5 тура Лиги Европы. В первых четырех играх подопечные Луческу проигрывали, но победа над АЕКом могла позволить "бело-синим" спасти евросезон, пишет 24 канал.
Как это было Онлайн-трансляция матча АЕК – Динамо
Вицечемпион Кипра опережал киевлян на три очка, соперники претендовали на выход в плей-офф Лиги конференций. Впрочем, с начала матча игра пошла не по плану Динамо.
В середине первого тайма АЕК вышел вперед. Альтман отозвался на подачу с фланга и красивым ударом боковыми ножницами пробил Нещерета. Израильтянина не успел накрыть Забарный.
Как Альтман открыл счет:
Динамо попробовало вернуться в игру. Перед перерывом счет сравнил Ванат, получивший мяч от Буяльского и убравший оппонента. А в начале второго тайма киевляне претендовали на пенальти после того, как Пирич сбил Тымчика в своей штрафной.
Ванат сравнял счет:
Судья решил не указывать на "точку". А уже через две минуты АЕК вышел вперед. После подачи с фланга Рафа Лопеш головой добил мяч в сетку. В этот раз потерял своего игрока Сирота.
Гол Рафы Лопеша:
В дальнейшем Динамо посыпалось и пропустило в третий раз. После прострела Тымчик не смог отобрать мяч у Альтмана и пролетел мимо. Хавбек подобрал снаряд и отправил его в ворота гостей.
Альтман оформил дубль:
Киевлян немного оживил выход Гармаша. Именно Денис смог вырвать для Динамо ничью. Сначала он отозвался на подачу Тымчика, точно пробив головой.
Видео первого гола Гармаша:
А на второй компенсированной минуте полузащитник воспользовался скидкой Забарного и рикошетом после углового и оформил дубль. Впрочем, больше не было ни времени, ни сил.
Как Гармаш записал дубль на свой счет:
Ничья позволяет киевлянам набрать первый балл в Лиге Европы, однако, по сути, завершает для Динамо этот евросезон. Отставание от АЕКа в три балла не позволяет подняться выше четвертого места. Игра последнего тура против Фенербахче становится формальностью.
Турнирная таблица
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|3
|2
|0
|11:7
|11
|2
|Ренн
|3
|2
|0
|10:7
|11
|3
|АЕК
|1
|1
|3
|6:9
|4
|4
|Динамо
|0
|1
|4
|5:9
|1