Днепр-1 и Динамо представляли Украину в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и Лиги конференций. Подопечные Мирчи Луческу чуть не вылетели из еврокубков, но благодаря фарту и отличной игре Бущана продолжат свои выступления. Днепр-1 по итогу поединка с пражской Славией покинул Лигу Европы, но попытается пробиться в групповой этап Лиги конференций через матчи плей-офф.

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Украине нужно набирать очки

Суммарно Днепр-1 и Динамо заработали 1,5 очка, разделенных на 5 – количество представителей в еврокубках нынешнего сезона. Это дало 0,3 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина удержалась на 15-й строчке рейтинга, но конкуренты улучшили свои показатели. Норвегия, опережающая Украину, увеличила отрыв до 0,7 пункта. Израиль же сократил отставание от Украины до 0,175 балла.

Напомним, что 15 место оставляет Украине пять клубов в еврокубках на сезон-2025/2026 (топ-2 сыграют в квалификации Лиги чемпионов). Однако потеря позиции в топ-15 приведет к уменьшению количества клубов в ЛЧ до одного.

Топ-25 стран в таблице коэффициентов УЕФА / скриншот kassiesa.net

Украина в еврокубках 2023/24