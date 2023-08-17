Подопечные Мирчи Луческу были на грани вылета из еврокубков. Только уверенная игра голкипера Динамо Георгия Бущана и фарт помогли пройти греческий Арис по итогам двух поединков, пишет 24 Канал.

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Луческу против "бывшей"

В следующем раунде Лиги конференций Динамо встретится со своим старым знакомым по еврокубкам турецким Бешикташем. Более того, "черных орлов" в 2002 – 2004 годах тренировал нынешний наставник киевлян Мирча Луческу.

Бешикташ в третьем раунде Лиги конференций без проблем разобрался с азербайджанским Нефтчи. Турецкая команда одержала победы в обоих поединках: 3:1 и 2:1.

Первый поединок противостояния Динамо проведет дома. Поединок состоится 24 августа. Ответный матч состоится через неделю – 31 августа. Победитель дуэли получит путевку в групповой этап Лиги конференций, а неудачник вылетит из еврокубков.

История встреч Динамо и Бешикташа